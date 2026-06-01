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अमेठी में बढ़ी चुनावी सरगर्मी; राहुल गांधी और केएल शर्मा ने किसकी बढ़ाई टेंशन, जानिए

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले अमेठी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत लगानी शुरू की.

अमेठी में बढ़ी चुनावी सरगर्मी.
अमेठी में बढ़ी चुनावी सरगर्मी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 2:17 PM IST

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अमेठी : ​​कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी में राहुल गांधी और वर्तमान सांसद के.एल. शर्मा की लगातार बढ़ती सक्रियता से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह व जोश देखा जा रहा है. अमेठी जैसी हाई-प्रोफाइल सीट पर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. वहीं यहां भाजपा का कोई स्थानीय विधायक है और न ही सांसद होने से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के भीतर अपनों का भरोसा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हालिया दौरे के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच दिखी नाराजगी से जमीन पर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है. ईटीवी भारत ने दोनों दलों के लिहाज से 2027 के चुनावी समीकरण खंगालने की कोशिश की है. पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट...

आक्रामक तेवर में राहुल गांधी.
आक्रामक तेवर में राहुल गांधी. (Photo Credit : ETV Bharat)

दांव पर स्मृति ईरानी की साख : ​वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के अभेद्य गढ़ में राहुल गांधी को मात दी थी. इसकी जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी. इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी. हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के पीए रहे के.एल. शर्मा के हाथों मिली करारी शिकस्त ने स्मृति ईरानी की साख को धूमिल कर दिया. ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा और स्मृति ईरानी को अपनी खोई हुई साख वापस पाने में काफी जोर आजमाइश करनी पड़ सकती है. बहरहाल दोनों दलों के सामने चुनौती एक सी है.

अमेठी के प्रति स्मृति ईरानी की बेरुखी.
अमेठी के प्रति स्मृति ईरानी की बेरुखी. (Photo Credit : ETV Bharat)

स्मृति ईरानी ने अपनों को सुनाई खरी-खोटी : ​राहुल गांधी के दौरे के ठीक एक सप्ताह बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी डैमेज कंट्रोल के लिए अमेठी पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने दिवंगत बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर शोक संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन बंद कमरे में हुई संगठनात्मक बैठक के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा. बताया जा रहा कि स्मृति ईरानी ने कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमजोर प्रदर्शन और सुस्त कार्यशैली के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई. कुछ कार्यकर्ताओं ने ऑफ-कैमरा बातचीत में स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर हुए कमजोर विरोध प्रदर्शनों और गुटबाजी के चलते ही पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा है. जबकि कभी यहां की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई देता था.

अमेठी से पारिवारिक नाता.
अमेठी से पारिवारिक नाता. (Photo Credit : ETV Bharat)

2025 के प्रदर्शन में भाजपा की सड़कों पर दिखी थी ताकत : सितंबर 2025 को देश के पीएम नरेंद्र मोदी की मां के बारे में टिप्पणी के बाद अमेठी भर में व्यापक प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर खूब नारेबाजी की थी. भारी संख्या में महिलाएं भी हाथों में बेलन लेकर सड़कों पर प्रदर्शन में उतरी थीं. इसके बाद के प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या कम होती दिख रही है.




आखिर क्यों एकत्र नहीं हुई भीड़ : बड़ा सवाल यह है कि एक साल में क्या हुआ कि बीजेपी जिसे मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानती है उसके विरोध करने के लिए सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम क्यों नहीं उमड़ा. कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई थी. लिहाजा प्रदर्शन में अधिक लोग नहीं शामिल हो पाए. बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर गौर करें तो जिले में कुल चार विधानसभा सीटों पर दो विधायक बीजेपी के हैं. तिलोई से मयंकेश्वर शरण सिंह जगदीशपुर सुरक्षित सीट से सुरेश पासी विधायक हैं.




2027 विस चुनाव में होगी अग्नि परीक्षा : विधानसभा चुनाव 2027 बीजेपी के लिए कई मायने में अहम है. विधानसभा चुनाव स्मृति ईरानी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी का कमल खिलता है या कांग्रेस अपने खोये हुए गौरव को वापस लाने में सफल होती है.

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Last Updated : June 1, 2026 at 2:17 PM IST

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