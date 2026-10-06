अमेठी में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, अखबार में खाना परोसने पर लगी रोक
डीएम शशांक चौधरी ने अखबार में खाना पैक करने पर रोक लगाने के साथ अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:48 PM IST
अमेठी: अमेठी में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता और सुरक्षा पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अहम बैठक की. बैठक में मिलावटखोरी रोकने के लिए जिले भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाने का फैसला लिया गया. डीएम ने हर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र के कम से कम 20 प्रतिष्ठानों की जांच करने का जिम्मा सौंपा है.
अखबार में खाना परोसने और पैक करने पर रोक: इसके साथ ही उप जिलाधिकारियों के साथ मिलकर हर इलाके में 5 संयुक्त छापेमारी अभियान भी चलाए जाएंगे. जिलाधिकारी ने अखबार या प्रिंटेड कागज में खाद्य सामग्री परोसने और पैक करने की आदत पर तुरंत रोक लगाने को कहा है. उन्होंने साफ किया कि अखबार की स्याही में मौजूद केमिकल्स सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होते हैं. दुकानदारों को केवल सादे, साफ और सुरक्षित पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
मिठाई से लेकर मिड-डे मील तक होगी सघन जांच: डीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी निर्दोष व्यापारी को बेवजह परेशान न किया जाए, लेकिन मिलावट करने वालों को बख्शा न जाए. त्योहारों के दौरान मिठाई की दुकानों, डेयरी, होटलों, ढाबों, आबकारी दुकानों और पोषाहार केंद्रों पर पैनी नजर रखी जाएगी. इसके अलावा सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता जांचने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे. संदिग्ध पाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर तुरंत लैब भेजे जाएंगे.
अदालती मामलों और पुराने दोषियों पर पैनी नजर: प्रशासन ने पुराने चिन्हित मिलावटखोरों की लिस्ट तैयार कर उनके ठिकानों पर दोबारा जांच करने की रणनीति बनाई है. बैठक में कोर्ट में पेंडिंग पड़े खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुकदमों की भी समीक्षा की गई. डीएम ने अधिकारियों को मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा और जुर्माना मिल सके. प्रशासन ने स्थानीय व्यापारिक संगठनों से भी अपील की है कि वे बाजार में केवल गुणवत्तापूर्ण सामान की बिक्री सुनिश्चित करें.
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