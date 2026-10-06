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अमेठी में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, अखबार में खाना परोसने पर लगी रोक

मिठाई और डेयरी दुकानों की होगी सघन जांच, अमेठी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें तैनात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: अमेठी में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की शुद्धता और सुरक्षा पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अहम बैठक की. बैठक में मिलावटखोरी रोकने के लिए जिले भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाने का फैसला लिया गया. डीएम ने हर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्र के कम से कम 20 प्रतिष्ठानों की जांच करने का जिम्मा सौंपा है.