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अमेठी में एआरटीओ कार्यालय पर डीएम का छापा; लाइसेंस की फाइलों में मिलीं खामियां, वरिष्ठ सहायक पर कार्रवाई के निर्देश

अमेठी एआरटीओ कार्यालय में डीएम शशांक चौधरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमेठी : परिवहन विभाग के कामकाज में लापरवाही और लंबित प्रकरणों की शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने शनिवार को एआरटीओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया. जांच में लाइसेंस संबंधी पत्रावलियों में खामियां मिलने और कई माह से एक अभ्यर्थी का प्रकरण लंबित पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित वरिष्ठ सहायक संजय सिंह के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए लंबित अभ्यर्थी की टेस्टिंग कर उसी दिन लाइसेंस जारी करने को कहा.

अमेठी में एआरटीओ कार्यालय पर डीएम (Photo Credit : ETV Bharat)



जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर वहां संपादित किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली. लाइसेंस बनवाने आए अभ्यर्थियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की.