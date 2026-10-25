अमेठी में एआरटीओ कार्यालय पर डीएम का छापा; लाइसेंस की फाइलों में मिलीं खामियां, वरिष्ठ सहायक पर कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने शनिवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:24 AM IST
अमेठी : परिवहन विभाग के कामकाज में लापरवाही और लंबित प्रकरणों की शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने शनिवार को एआरटीओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया. जांच में लाइसेंस संबंधी पत्रावलियों में खामियां मिलने और कई माह से एक अभ्यर्थी का प्रकरण लंबित पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित वरिष्ठ सहायक संजय सिंह के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए लंबित अभ्यर्थी की टेस्टिंग कर उसी दिन लाइसेंस जारी करने को कहा.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर वहां संपादित किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली. लाइसेंस बनवाने आए अभ्यर्थियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की.
जिलाधिकारी ने लाइसेंस से संबंधित विभिन्न पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए निर्देश दिया कि लाइसेंस जारी करने से पूर्व जिन अभ्यर्थियों की टेस्टिंग की जाती है. उनकी पत्रावली में संबंधित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं तथा टेस्टिंग की रिपोर्ट भी दर्ज की जाए. इस प्रक्रिया में लापरवाही मिलने पर उन्होंने वरिष्ठ सहायक संजय सिंह के प्रति नाराजगी व्यक्त की.
जिलाधिकारी ने कर वसूली की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान संबंधित लिपिक ने बताया कि कर वसूली के लिए 312 आरसी जारी की गई हैं. इस पर जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को संबंधित प्रकरणों में शीघ्र वसूली सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. नए पंजीकरण वाले वाहनों की पंजीयन प्रमाणपत्र संबंधी लंबितता तथा वाहनों की फिटनेस से जुड़े लंबित मामलों की भी जानकारी ली. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लाइसेंस, आरसी, फिटनेस, चालान सहित अन्य परिवहन संबंधी कार्यों के लिए आने वाले संबंधित व्यक्तियों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए. अनाधिकृत रूप से कार्यालय परिसर में मौजूद व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. किसी भी पत्रावली को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए. रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निस्तारण किया जाए. साथ ही कार्यालय एवं परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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