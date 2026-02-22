ETV Bharat / state

अहमदाबाद से अमेठी लौटे युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

अमेठी : मुंशीगंज थाना क्षेत्र के कन्हई का पुरवा गांव के बाहर बाग में रविवार दोपहर युवक का शव पेड़ के फंदे से लटका मिला. युवक का शव मिलने से परिजनों में हाहाकार मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. प्राथमिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या ही मान रही है.

मुंशीगंज थाना क्षेत्र के कन्हई का पुरवा निवासी राजकुमार (36) पुत्र वीरेंद्र कुमार का शव रविवार दोपहर गांव के बाहर बाग में फंदे से लटका मिला. बताया जा रहा है कि राजकुमार शनिवार रात घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने इधर उधर खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. रविवार दोपहर कुछ ग्रामीण बाग की तरफ गए जहां पेड़ से राजकुमार का शव लटका देख परिजनों को सूचना दी.

प्रभारी निरीक्षक मुंशीगंज शिवाकांत तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फील्ड यूनिट ने भी साक्ष्य संकलन किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही वजह पता चल सकेगी. हालांकि प्रारम्भिक जांच में मामला आत्म हत्या का प्रतीत हो रही है. परिजनों के अनुसार राजकुमार पत्नी और बच्चों के साथ अहमदाबाद में रहकर काम करते थे. बीते शुक्रवार को अकेली गांव लौटा था. पत्नी अभी अहमदाबाद में ही है.