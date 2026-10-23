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अमेठी में तीन से लापता किशोर का शव मिला; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

अमेठी में तीन से लापता किशोर का शव मिला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमेठी : संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गूजीपुर गांव में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब तीन दिनों से लापता 16 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिला. परिजनों के मुताबिक किशोर सोमवार शाम गांव के ही दो युवकों के साथ निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस, एसओजी टीम और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी देते अमेठी सीओ श्वेताभ भास्कर. (Video Credit : ETV Bharat)

संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गूजीपुर पाण्डेय का पुरवा गांव निवासी विमला देवी ने बताया कि बेटा सतीश वर्मा (16) चाट की दुकान पर काम करता था. सोमवार को सतीश दो दोस्तों के साथ दुकान पर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी तलाश के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस के पास गुमशुदगी दर्ज कराई थी. इसी बीच गुरुवार को उसका शव गांव के बाहर धान के खेत में पड़ा होने की सूचना मिली.