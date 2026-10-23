अमेठी में तीन से लापता किशोर का शव मिला; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गूजीपुर गांव की घटना. चाट की दुकान पर काम करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:53 AM IST
अमेठी : संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गूजीपुर गांव में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब तीन दिनों से लापता 16 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिला. परिजनों के मुताबिक किशोर सोमवार शाम गांव के ही दो युवकों के साथ निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस, एसओजी टीम और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गूजीपुर पाण्डेय का पुरवा गांव निवासी विमला देवी ने बताया कि बेटा सतीश वर्मा (16) चाट की दुकान पर काम करता था. सोमवार को सतीश दो दोस्तों के साथ दुकान पर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी तलाश के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस के पास गुमशुदगी दर्ज कराई थी. इसी बीच गुरुवार को उसका शव गांव के बाहर धान के खेत में पड़ा होने की सूचना मिली.
अमेठी के सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. मौके पर डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम के साथ एसओजी टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. हालांकि अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है.