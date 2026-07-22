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अमेठी: दलित नाबालिग किशोरी के अपहरण और धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने आरोपी जाबिर को हिरासत में लिया

अमेठी के संग्रामपुर में दलित किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने, धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है.

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शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:10 PM IST

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अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में धर्मांतरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां एक विशेष समुदाय का युवक गांव के ही एक दलित किशोरी का अपहरण करके फरार हो गया. उसके बाद किशोरी का धर्मांतरण कराकर उसके साथ दुष्कर्म किया. यही नहीं परिजनों के विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता रहा है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और किशोरी को बरामद कर विधिक शुरू कर दी है. जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित किशोरी की मां ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में लिखा है कि उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी अविवाहित है. उसकी बेटी का जाबिर पुत्र करामत अली लगभग 3–4 वर्षों से जबरन शारीरिक शोषण कर रहा था. इसके साथ ही वह उस पर शादी करने का दबाव भी बनाता रहता था.

जान से मारने की धमकी का आरोप: मां ने शिकायत में लिखा कि वह गरीब लोग हैं, इसलिए लोक-लज्जा के कारण इसकी शिकायत कहीं नहीं की. जाबिर ने उनको और उनके परिवार को कई बार जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया तथा धमकी दी कि वह मेरी बेटी का मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह करेगा. यदि उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने विरोध किया तो सबको जान से मार देगा. 20 जुलाई की सुबह 10 बजे जाबिर उनकी बेटी को शादी का लालच देकर तथा जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की बात कहकर उनके घर से भगा ले गया.

पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल: उन्होंने इसकी सूचना हरियाणा में नौकरी कर रहे अपने पति को फोन से दी. इसके बाद परिवार ने कई जगहों पर तलाश किया, लेनिक उनकी बेटी और जाबिर का कोई पता नहीं चल सका. जाबिर पिछले काफी समय से उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था और उसे प्रताड़ित कर रहा था.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर: किशोरी के भाई ने बताया कि उसकी बहन को जाबिर प्रेम जाल में फंसा कर सोमवार को उसको लेकर फरार हो गया. उसने उनकी बहन के साथ मारपीट की और उसका धर्मांतरण कराकर उसके साथ गलत काम किया. वह उन लोगों को भी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था. उसने धमकाया था कि अगर आप लोग पुलिस के पास जाओगे, तो हम जान से मार देंगे.

नाबालिग किशोरी बरामद, आरोपी जाबिर हिरासत में: पीड़ित ने मामले की शिकायत संग्रामपुर थाने की पुलिस से की, जिसके बाद मामला धर्मांतरण से जुड़ा होने के चलते पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई. पुलिस ने आरोपी युवक और किशोरी को मंगलवार को बरामद कर लिया और मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. हालांकि, पीड़ित परिवार अब भी डरा-सहमा हुआ है. अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग युवती को एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा कर शादी का झांसा देते हुए भगा ले जाया गया था, जिसके संबंध में थाना संग्रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए युवती को बरामद कर एवं युवक को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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