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अमेठी में खाद माफिया पर एक्शन; 13 टीमों ने 111 दुकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 27 को नोटिस, 2 लाइसेंस निलंबित

अमेठी में खाद दुकानों की चेकिंग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

जिला प्रशासन की छापेमारी के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर अभिलेख अपूर्ण पाए गए. इसके अलावा कहीं रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित नहीं थे या अद्यतन नहीं किए गए थे. कुछ स्थानों पर पीओएस मशीन और भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया. कुछ प्रतिष्ठान बंद भी मिले. इन अनियमितताओं के चलते 27 उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

अमेठी : किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को अमेठी में बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर 13 जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमों ने जिले के सभी 13 विकासखंडों में 111 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर एक साथ औचक छापेमारी की गई. इस दौरान जांच में अनियमितताएं मिलने पर 27 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. इस दौरान ओवररेटिंग की पुष्टि होने पर दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए.





निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया उर्वरक की बिक्री किए जाने की पुष्टि होने पर मेसर्स राजेश खाद भंडार, फुरसतगंज तथा अमृतलाल खाद भंडार, फुरसतगंज के उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं.

अमेठी में खाद दुकानों पर जांच (Photo Credit : ETV Bharat)



निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान को उर्वरक वितरण के दौरान अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए. यदि किसी किसान की फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी है. क्षेत्र चकबंदी में है अथवा अन्य किसी तकनीकी कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है. तब भी उसे उर्वरक उपलब्ध कराया जाए. किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए.





अमेठी में खाद दुकानों पर जांच (Photo Credit : ETV Bharat)



अभियान में जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, उपायुक्त एनआरएलएम, उप कृषि निदेशक, अधिशासी अभियंता नलकूप, डीसी मनरेगा, जिला उद्यान अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, क्षेत्रीय अधिकारी इफको तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे.









जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है. जनपद में 10 हजार 757 मीट्रिक टन यूरिया, 3 हजार 760 मीट्रिक टन डीएपी, 86.66 मीट्रिक टन एमओपी, 1,873 मीट्रिक टन एनपीके तथा 2,102 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है. अगस्त माह के उर्वरक आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार जनपद को 8,400 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया भी प्राप्त हो जाएगी.

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