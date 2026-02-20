ETV Bharat / state

अमेठी में सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में फैसला, पांचों दोषियों को उम्रकैद

एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

Photo Credit: ETV Bharat
अमेठी कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
अमेठी: अमेठी में चार वर्ष पुराने चर्चित सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में सुल्तानपुर की अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई.

2 मार्च 2022 को हत्या हुई थी: अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ला ने बताया कि अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे गड़ेरियन राजा पुर कोहरा गांव में 2 मार्च 2022 को आलोक पाल की हत्या कर दी गई थी. आलोक पाल अपने भाई प्रशांत पाल के साथ बाजार जा रहे थे. रास्ते में ननकू दास की कुटी के पास पहले घात लगाए आरोपियों ने दोनों भाइयों के ऊपर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

इलाज के दौरान आलोक पाल की मौत: हमले में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई थीं. परिजनों ने दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. वहां आलोक पाल की मौत हो गयी. आलोक पाल के पिता राम राज पाल की तहरीर पर पुलिस ने अजय मिश्र ,माधव राज मिश्र,आशुतोष मिश्र, दुर्गा प्रसाद मिश्र, अभिषेक मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किये: विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किये थे. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया. मंगलवार को दोष सिद्ध होने पर पांचों अभियुक्तों को कोर्ट ने जेल भेज दिया था. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर फैसले के लिए 20 फरवरी को तिथि मुकर्रर की थी. शुक्रवार को एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

