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अमेठी में हृदय विदारक घटना; मामा के घर से लापता मासूम का शव तालाब में मिला, जांच में जुटी पुलिस

मिर्जापुर विंध्याचल से एक सप्ताह पहले अपनी मां के साथ मामा के घर आया था.

रोते-बिलखते मासूम के परिजन.
रोते-बिलखते मासूम के परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 12:00 PM IST

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अमेठी : समदिया मोहल्ले में मंगलवार सुबह सोनू के परिवार में उक्त कोहराम मच गया जब सोमवार को लापता हुए मासूम को शव तालाब से बरामद हुआ. मासूम अनस सोमवार को घर के पास खेलते समय अचानक लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद परिजनों को जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी और तालाब या कुएं में डूबने की आशंका भी जताई. इसके बाद अयोध्या से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों और परिजनों के साथ मिलकर सर्च अभियान चलाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

मायूस बैठक मासूम के परिजन.
मायूस बैठक मासूम के परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)


पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने बताया कि अमेठी थाना क्षेत्र के समदिया मोहल्ला निवासी सोनू का दो वर्षीय भांजा अनस करीब एक सप्ताह पहुले अपनी मां के साथ घर आया था. सोमवार को घर के बाहर खेलने निकला था, लेकिन अचानक लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद अनस का कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस टीम को सूचना देकर पास के ही तालाब में डूबने की आशंका जताई गई.

तालाब में डूबने की आशंका पर एसडीआरएफ को कॉल किया गया और सर्च अभियान चलाया गया. इस दौरान तालाब के साथ आसपास के कुओं में सर्च किया गया, लेकिन देर रात बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने बच्चे का शव तालाब के पानी में उतराते हुए देखा. परिजनों ने शव तालाब से बाहर निकालने के बाद पुलिस को सूचना दी. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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CHILD DROWNS IN POND
तालाब में डूबकर मौत
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