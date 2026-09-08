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अमेठी में हृदय विदारक घटना; मामा के घर से लापता मासूम का शव तालाब में मिला, जांच में जुटी पुलिस

अमेठी : समदिया मोहल्ले में मंगलवार सुबह सोनू के परिवार में उक्त कोहराम मच गया जब सोमवार को लापता हुए मासूम को शव तालाब से बरामद हुआ. मासूम अनस सोमवार को घर के पास खेलते समय अचानक लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद परिजनों को जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी और तालाब या कुएं में डूबने की आशंका भी जताई. इसके बाद अयोध्या से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों और परिजनों के साथ मिलकर सर्च अभियान चलाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

मायूस बैठक मासूम के परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)



पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने बताया कि अमेठी थाना क्षेत्र के समदिया मोहल्ला निवासी सोनू का दो वर्षीय भांजा अनस करीब एक सप्ताह पहुले अपनी मां के साथ घर आया था. सोमवार को घर के बाहर खेलने निकला था, लेकिन अचानक लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद अनस का कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस टीम को सूचना देकर पास के ही तालाब में डूबने की आशंका जताई गई.