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अमेठी में लव स्टोरी का खौफनाक अंत; घर में बंद कर युवक की गला रेतकर हत्या, 4 गिरफ्तार

प्रेम-विवाह से नाराज युवती के परिजनों ने अंकित कश्यप की गला रेतकर हत्या की. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी समेत 4 को पकड़ा।

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चारों आरोपियों ने गला धारदार हथियार से काट दिया था. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 8:35 PM IST

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अमेठी: अमेठी में एक युवक की लव स्टोरी का तीन साल बाद अंत हो गया. सोमवार को देर शाम युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ कर अपने घर में बंद कर दिया था. इसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली मार कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

मां की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज: पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की देर शाम गौरीगंज थाना क्षेत्र के बानसिंह वार्ड नंबर 17 निवासी कंचन कश्यप पत्नी कल्लू कश्यप ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सोमवार को देर शाम लगभग 6 बजे उनके पुत्र अंकित कश्यप को उनके गांव के ही सुकई यादव, रामसुन्दर यादव घसीट कर अपने घर में उठा ले गये. सरिता यादव व रंजना यादव घर का दरवाजा बंद कर लिया. चारों आरोपियों ने उनके पुत्र का गला धारदार हथियार से काट दिया. उसको अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया.

मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार: इस मामले में गौरीगंज थाने पर केस पंजीकृत किया गया. हत्या के मुख्य आरोपी सुकई यादव को पुलिस मुठभेड़ में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. इसके अतिरिक्त हत्या की घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्त एवं अभियुक्ता रामसुन्दर यादव, सरिता यादव, रंजना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया. गौरीगंज पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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अंकित कश्यप हत्याकांड में 4 गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)

तीन साल पहले हुई थी लव मैरिज: हौसिला यादव की पुत्री श्वेता तीन साल पूर्व साल 2023 में अचानक घर से गायब हो गई थी. युवती के परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद उसके गायब होने की सूचना पुलिस को दिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद किया. युवती के बरामद होने के बाद अंकित कश्यप के साथ उसके प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ.

अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज थे परिजन: युवती के बालिग होने की बात चली. उसके बाद ही अंकित अपनी प्रेमिका श्वेता को लेकर दिल्ली चला गया. श्वेता अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी. अंकित अपने परिवार के साथ दिल्ली में हंसी-खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था.

31 जुलाई को गांव लौटा था अंकित: अंकित को श्वेता से दो बच्चे भी हो गये. 31 जुलाई को अंकित अपने घर आया और उसकी पत्नी इस दौरान दिल्ली में ही थी. इधर इंटर कास्ट प्रेम विवाह से उसके परिजन आहत थे. सोमवार को अंकित शाम को बाजार से अपने घर जा रहा था.

मुख्य आरोपी सुकई यादव के पैर में लगी गोली: इसी दौरान सुकई के घर वाले पहले से घात लगाए बैठे थे. मौका पाकर अंकित को अपने घर में ले जाकर उसकी हत्या कर दिए. अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें- अखिलेश और डिंपल यादव की मौजूदगी में हुई ज्वॉइनिंग पर रामपुर में बवाल, जिलाध्यक्ष ने किया विरोध

Last Updated : August 4, 2026 at 8:35 PM IST

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