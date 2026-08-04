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अमेठी में लव स्टोरी का खौफनाक अंत; घर में बंद कर युवक की गला रेतकर हत्या, 4 गिरफ्तार

चारों आरोपियों ने गला धारदार हथियार से काट दिया था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: अमेठी में एक युवक की लव स्टोरी का तीन साल बाद अंत हो गया. सोमवार को देर शाम युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ कर अपने घर में बंद कर दिया था. इसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली मार कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया. जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) मां की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज: पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की देर शाम गौरीगंज थाना क्षेत्र के बानसिंह वार्ड नंबर 17 निवासी कंचन कश्यप पत्नी कल्लू कश्यप ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सोमवार को देर शाम लगभग 6 बजे उनके पुत्र अंकित कश्यप को उनके गांव के ही सुकई यादव, रामसुन्दर यादव घसीट कर अपने घर में उठा ले गये. सरिता यादव व रंजना यादव घर का दरवाजा बंद कर लिया. चारों आरोपियों ने उनके पुत्र का गला धारदार हथियार से काट दिया. उसको अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया. मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार: इस मामले में गौरीगंज थाने पर केस पंजीकृत किया गया. हत्या के मुख्य आरोपी सुकई यादव को पुलिस मुठभेड़ में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. इसके अतिरिक्त हत्या की घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्त एवं अभियुक्ता रामसुन्दर यादव, सरिता यादव, रंजना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया. गौरीगंज पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है.