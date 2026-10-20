अमेठी रामलीला समिति की अनूठी पहल; युवतियों के विवाह और बेसहारा बेटियों को दी जाती है आर्थिक सहायता, अपर्णा यादव ने कही ऐसी बात
अमेठी की रामलीला समिति की ओर से अब तक 128 युवतियों के विवाह में मदद. 9 बेसहारा बेटियों को दिए 1.51-1.51 लाख रुपये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:54 AM IST
अमेठी : रामलीला के मंच से भगवान श्रीराम के आदर्शों का संदेश देने वाली रामलीला का मंचन देशभर में होता है. लीला समितियों की ओर से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परंपराएं निभाई जाती हैं. इन्हीं में शुमार अमेठी की रामलीला समिति धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की अनोखी मिसाल पेश कर रही है. अमेठी रामलीला समिति की ओर से गरीब बेसहारा युवतियों के विवाह के साथ सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग भी करती है. इसी क्रम में बीते सोमवार को महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने एक और कदम बढ़ाया.
रामलीला समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के प्रयासों से बीते तीन वर्षों में 128 कन्याओं के विवाह में सहयोग किया जा चुका है. इस बार माता-पिता को खो चुकी नौ कन्याओं को 1.51-1.51 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. इस मौके पर राजेश अग्रहरि ने अन्य रामलीला और पूजा पंडाल समितियों से अपील की कि वे अपने उत्सव के खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए निर्धारित करें.
राजेश अग्रहरि ने कहा कि रामलीला के माध्यम से अमेठी के लोगों को संस्कारों के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. राजेश अग्रहरि ने विगत तीन वर्ष पहले राम लीला समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी. इसके बाद से ही इस अनोखी पहल पर काम कर रहे हैं.
अपर्णा यादव ने कहा कि माता-पिता को खो चुकी कन्याओं का विवाह कराना और उन्हें आर्थिक सहायता देना किसी का जीवन संवारने से कम नहीं है. राजेश अग्रहरि की यह पहल सराहनीय है. समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं के प्रति गलत दृष्टि रखने वालों को हर रावण को अपने पाप त्यागकर हृदय में श्रीराम को बसाना चाहिए और उनके नाम का स्मरण करना चाहिए.
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