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अमेठी रामलीला समिति की अनूठी पहल; युवतियों के विवाह और बेसहारा बेटियों को दी जाती है आर्थिक सहायता, अपर्णा यादव ने कही ऐसी बात

अमेठी की रामलीला समिति की ओर से अब तक 128 युवतियों के विवाह में मदद. 9 बेसहारा बेटियों को दिए 1.51-1.51 लाख रुपये.

अमेठी रामलीला समिति की सराहनीय परंपरा.
अमेठी रामलीला समिति की सराहनीय परंपरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2026 at 9:54 AM IST

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अमेठी : रामलीला के मंच से भगवान श्रीराम के आदर्शों का संदेश देने वाली रामलीला का मंचन देशभर में होता है. लीला समितियों की ओर से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परंपराएं निभाई जाती हैं. इन्हीं में शुमार अमेठी की रामलीला समिति धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की अनोखी मिसाल पेश कर रही है. अमेठी रामलीला समिति की ओर से गरीब बेसहारा युवतियों के विवाह के साथ सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग भी करती है. इसी क्रम में बीते सोमवार को महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने एक और कदम बढ़ाया.

अमेठी रामलीला समिति की अनूठी पहल (Video Credit : ETV Bharat)

रामलीला समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के प्रयासों से बीते तीन वर्षों में 128 कन्याओं के विवाह में सहयोग किया जा चुका है. इस बार माता-पिता को खो चुकी नौ कन्याओं को 1.51-1.51 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. इस मौके पर राजेश अग्रहरि ने अन्य रामलीला और पूजा पंडाल समितियों से अपील की कि वे अपने उत्सव के खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए निर्धारित करें.

अमेठी रामलीला समिति के आयोजन में पहुंची अपर्णा यादव.
अमेठी रामलीला समिति के आयोजन में पहुंची अपर्णा यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)



राजेश अग्रहरि ने कहा कि रामलीला के माध्यम से अमेठी के लोगों को संस्कारों के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. राजेश अग्रहरि ने विगत तीन वर्ष पहले राम लीला समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी. इसके बाद से ही इस अनोखी पहल पर काम कर रहे हैं.

अमेठी रामलीला मंच पर बेटियों को मदद.
अमेठी रामलीला मंच पर बेटियों को मिली मदद. (Photo Credit : ETV Bharat)
पांच कन्याओं के विवाह की सहयोग राशि देने की घोषणा : रामलीला समिति के आयोजन में पहुंचींमहिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी राजेश अग्रहरि के उद्देश्य से प्रभावित दिखीं. इसी के तहत अपर्णा यादव ने अगले साल पांच कन्याओं के विवाह के लिए सहयोग राशि देने की घोषणा भी की.
अमेठी रामलीला में कन्याओं का सम्मान.
अमेठी रामलीला में कन्याओं का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)

अपर्णा यादव ने कहा कि माता-पिता को खो चुकी कन्याओं का विवाह कराना और उन्हें आर्थिक सहायता देना किसी का जीवन संवारने से कम नहीं है. राजेश अग्रहरि की यह पहल सराहनीय है. समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेकर जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं के प्रति गलत दृष्टि रखने वालों को हर रावण को अपने पाप त्यागकर हृदय में श्रीराम को बसाना चाहिए और उनके नाम का स्मरण करना चाहिए.

अमेठी रामलीला में कन्याओं का सम्मान.
अमेठी रामलीला में कन्याओं का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)
नौ दिन से चल रहा राम लीला मंचन : अमेठी में राम लीला समिति द्वारा शारदीय नवरात्रि में राम लीला का ऐतिसिक मंचन का आयोजन किया जा रहा है. इलाके के हजारों लोग मंचन देखने आ रहे हैं. अमेठी में पहली बार इस तरह ऐतिहासिक मंचन किया जा रहा है. जिसमें नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं. मंचन में फिल्म हनुमान अंश के कलाकार गौतम तिवारी भी मंचन कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : मेरठ की रामलीला: कोई कॉरपोरेट जॉब छोड़कर कर रहा मंचन, तो कोई कोरियोग्राफर; रामलीला में रोल से बदली जिंदगी

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