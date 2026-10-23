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अमेठी में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर दुर्घटना; बाइकसवार 2 युवकों की मौत, 12 घंटे बाद भी टक्कर मारने वाले वाहन का सुराग नहीं

अमेठी सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमेठी : लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर पुलिस चौकी से सौ मीटर दूर सड़क हादसे में बीते गुरुवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया. हादसा किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ. अभी तक अज्ञात वाहन का सुराग नहीं चल सका है.



बताया गया कि भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र स्थित लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर कादूनाला चौकी से करीब 100 मीटर आगे गुरुवार रात दो युवक हादसे का शिकार हो गए. हादसे में घायल दोनों युवक काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवकों की पहचान रोहित उर्फ खुन खुन (25) पुत्र रामलाल पासी, निवासी ग्राम जमुआ, थाना घुंघटेर, जिला बाराबंकी और बृजेश (22) पुत्र भोदू पासी, निवासी ग्राम अटहरा, थाना घुंघटेर, जिला बाराबंकी के रूप में की. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई.