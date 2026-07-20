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अमेठी में कलयुगी बेटे ने मां पर चाकू से किया जानलेवा हमला, वारदात के बाद आरोपी फरार

मामूली विवाद पर विधवा मां को किया लहूलुहान, महिला की हालत गंभीर

अमेठी से दिल दहलाने वाली खबर
अमेठी से दिल दहलाने वाली खबर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:13 AM IST

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अमेठी: एक बेटे ने मामूली विवाद में अपनी विधवा मां पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

महिला की हालत गंभीर: चाकू के हमले से महिला लहूलुहान होकर बेसुध होकर गिर पड़ी. आनन फानन में परिजन घायल महिला को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले गए. जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालात नाजुक देख डॉक्टरों ने लखनऊ हायर सेंटर रेफर कर दिया. जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

अमेठी में खूनी खेल (Video Credit: ETV Bharat)

महिला को गले पर चाकू के घाव देखने को मिले हैं. चोट अधिक लगने के चलते उसे झटके आ रहे हैं. प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु घायल महिला को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है.- डॉक्टर आत्मेश द्विवेदी, चिकित्साधिकारी. ट्रामा सेन्टर जगदीशपुर

मामूली विवाद पर बना शैतान: जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के सिठौली गांव में मामूली बात को लेकर बेटे ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और आरोपी मौके से फरार हो गया.

रविवार को देर शाम मेरी मां खाना बना रही थी. इसी दौरान मेरे बड़े भाई से किसी बात को लेकर मेरी मां से कहासुनी होने लगी. देखते ही देखते मेरे भाई ने मां के ऊपर चाकू से गले पर हमला बोल दिया. जिससे मेरी मां को गंभीर चोटें आई. आनन फानन में एंबुलेंस से जगदीशपुर ट्रामा सेंटर इलाज के लिए ले गए. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया.- अमन, महिला का छोटा बेटा

फरार आरोपी की तलाश: अपनी मां पर चाकू से वार करने के बाद आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गया. अब पुलिस परिजन की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है.


मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. जांच एवं अन्य विधिक कार्रवाई जारी है. आरोपी की तलाश की जा रही है.- मुकेश कुमार पटेल,प्रभारी निरीक्षक कमरौली

इस घटना के बाद से पुलिस इलाके में सनसनी फैल गई. ममता को लहूलुहान करने की वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं.

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