ETV Bharat / state

अमेठी में 16 साल पुराने हत्या के मामले में आया फैसला, दो सगे भाइयों को उम्रकैद

16 साल पहले लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Photo Credit: ETV Bharat
2010 के बहुचर्चित मर्डर केस में आया फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: अमेठी में 16 साल पहले लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय सुलतानपुर ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 77-77 हजार रुपये, यानी कुल 1.54 लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया.

16 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला: अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने शनिवार को बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस पुराने मामले की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की. मुंशीगंज थाने में दर्ज इस केस में पुलिस ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से अदालत के सामने पेश किया. इसी पैरवी के बल पर पुलिस रघुनाथपुर डिहवा निवासी गिरीश कुमार पाण्डेय और सतीश कुमार पाण्डेय को अदालत से सजा दिलाने में कामयाब रही.

लाइसेंसी राइफल से की गई थी पिता की हत्या: यह दर्दनाक मामला 30 जुलाई 2010 का है, जब पूरे दुर्गा पट्टी निवासी जितेन्द्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी. शिकायत में बताया गया था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने एकराय होकर उनके पिता अयोध्या बक्श सिंह को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. घटना के बाद मुंशीगंज थाने में धारा 302, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

विवेचक मो. जैनुद्दीन ने दाखिल की थी चार्जशीट: मामले की जांच कर रहे निरीक्षक मो. जैनुद्दीन ने सभी सबूत जुटाकर कोर्ट में मजबूत चार्जशीट दाखिल की थी. वर्षों चली सुनवाई के बाद सुलतानपुर कोर्ट ने दोनों भाइयों को धारा 302 में आजीवन कारावास और 75-75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी एक-एक साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर दोनों को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.

यह भी पढ़ें- कानपुर में चाचा-भतीजे की मौत, अपार्टमेंट में ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए, एक की हालत गंभीर

TAGGED:

GIRISH PANDEY SATISH PANDEY MURDER
MURDER CASE VERDICT 2026
अमेठी मर्डर केस फैसला
सुलतानपुर कोर्ट उम्रकैद सजा
SULTANPUR COURT LIFE IMPRISONMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.