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अमेठी में 16 साल पुराने हत्या के मामले में आया फैसला, दो सगे भाइयों को उम्रकैद

अमेठी: अमेठी में 16 साल पहले लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय सुलतानपुर ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 77-77 हजार रुपये, यानी कुल 1.54 लाख रुपये का भारी अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया.

16 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला: अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने शनिवार को बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस पुराने मामले की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की. मुंशीगंज थाने में दर्ज इस केस में पुलिस ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से अदालत के सामने पेश किया. इसी पैरवी के बल पर पुलिस रघुनाथपुर डिहवा निवासी गिरीश कुमार पाण्डेय और सतीश कुमार पाण्डेय को अदालत से सजा दिलाने में कामयाब रही.

लाइसेंसी राइफल से की गई थी पिता की हत्या: यह दर्दनाक मामला 30 जुलाई 2010 का है, जब पूरे दुर्गा पट्टी निवासी जितेन्द्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी. शिकायत में बताया गया था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने एकराय होकर उनके पिता अयोध्या बक्श सिंह को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. घटना के बाद मुंशीगंज थाने में धारा 302, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.