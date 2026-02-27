ETV Bharat / state

अमेठी: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की जेल, 10 हजार जुर्माना

2022 दुष्कर्म मामले में पुलिस ने अपराधी के खिलाफ प्रभावी पैरवी कर नाबालिग को न्याय दिलाया.

दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा
दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
अमेठी: जिले के कमरौली थाना क्षेत्र में नाबालिग की अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है. न्यायालय ने अभियुक्त को मामले में दोषी करार देते हुए दस हजार रुपए का दंड और दस साल की सजा सुनाई है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने शुक्रवार को बताया कि कमरौली थाना में फरवरी 2022 को वादी की तरफ से एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त साहिल पुत्र मो० अमीन निवासी रसूलपुर के खिलाफ नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोप में पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

शुक्रवार को एएसजे- 12 सुलतानपुर न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के पश्चात न्यायालय में अभियुक्त पर आरोप सिद्ध हुए. इसके परिणामस्वरूप 27 फरवरी 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को IPC की धारा 366 के तेहत 5 वर्ष की सजा एवं 5,000 रुपये दण्ड तथा IPC की धारा 376 के तेहत 10,000 रुपये की दण्ड तथा 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह कार्रवाई यूपी पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत की गई है, इस अभियान में पुलिस अपराधी के खिलाफ प्रभावी पैरवी कर रही थी, जिसकी वजह से आज पीड़िता को न्याय मिल पाया है.

संपादक की पसंद

