अमेरिकन कायला बनीं हिंदुस्तानी बहू, पेंड्रा के अंकित पर आया दिल, सात समंदर पार आकर की शादी

गौरेला पेंड्रा मरवाही : कहते हैं प्यार को सरहद भी नहीं रोक पाते,ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में.जहां सात समंदर पार से दुल्हन आई है. अमेरिका में रहने वाली कायला ने भारतीय मूल के अंकित को अपना दिल दे दिया.इसके बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई और आखिरकार वैवाहिक बंधन में बंध गए.

कैसे हुई ये अनोखी शादी ?

मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक के मनोरम प्राकृतिक परिवेश में स्थित नर्मदे आनंदम रिसॉर्ट इस ऐतिहासिक विवाह का साक्षी बना. जहां भारतीय परंपराओं और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह अनोखा विवाह संपन्न हुआ. पेंड्रा के प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी रमेश साहू के बेटे अंकित साहू उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के मिलवोकी गए थे. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वहीं एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब करने लगे. इसी दौरान अंकित की मुलाकात कायला से हुई, जो अमेरिका में मेकेनिकल इंजीनियर हैं और पार्ट्स डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करती हैं. कामकाज के दौरान शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई. इसके बाद दोनों ने अपने-अपने परिवारों की सहमति से भारतीय रीति-रिवाजों के साथ विवाह करने का फैसला लिया.