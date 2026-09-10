बिहार का 'अमेरिकन हाउस'! छत और बेडरूम तक जाती है कार, खरीदेंगे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी?
मुजफ्फरपुर का अनोखा 'अमेरिकन हाउस' चर्चा में है, यहां कार सीधे बेडरूम तक जाती है.अब 35 करोड़ में बिकने को तैयार है. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : September 10, 2026 at 9:40 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा आलीशान मकान है, जिसकी बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस मकान में हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा है. आप अपनी कार लेकर सीधे बेडरूम तक पहुंच सकते हैं. स्थानीय लोग इसे ‘अमेरिकन हाउस’ और ‘डॉलर विला’ के नाम से जानते हैं. दूर-दराज से लोग इस मकान को देखने और यहां सेल्फी लेने तक पहुंचते हैं. इसके अलावा चर्चा ये भी है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी इच्छा जताई है.
10 कट्ठे में फैला आलीशान मकान
मुजफ्फरपुर में इस आलीशान अमेरिकन हाउस की बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. जिले के रामदयालु इलाके में करीब दस बीघे में फैली यह प्रॉपर्टी अपनी भव्यता और अनोखी वास्तुकला के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. स्थानीय लोग इसे ‘अमेरिकन हाउस’ और ‘डॉलर विला’ के नाम से जानते हैं. दूर-दराज से लोग इस मकान को देखने और यहां सेल्फी लेने तक पहुंचते हैं. अमेरिकी शैली में बना यह मकान अमेरिकी शैली की वास्तुकला और भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
बेडरूम तक जाती है कार
मकान में तीन मंजिल हैं और हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा बताई गई है. इसकी सबसे खास बात यहां बनी विशेष रैंप है, जिस पर कार सीधे ऊपरी मंजिल, छत और बेडरूम तक पहुंच सकती है. मकान में कुल 14 कोठियां बनाई गई हैं. इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा बैठने की जगह भी है जिसे गजिबू भी कहा जाता है, जहां बैठकर लोग आराम कर सकते हैं.
2012 में शुरू हुआ निर्माण
मकान के मालिक अजय सिंह के चाचा रणबीर सिंह के मुताबिक 2012 में शुरू हुआ इसका निर्माण 2016 में पूरा हुआ. अजय सिंह वर्ष 1987 में अमेरिका गए थे और इसके बाद वे परिवार के साथ वहीं बस गए. अमेरिका में वे परफ्यूम का कारोबार करते हैं. उनका एक बेटा और एक बेटी है. रणबीर सिंह बताते हैं कि घर के निर्माण और डिजाइन में उनके रिश्तेदार आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल सिंह की भी भूमिका रही.
"सबसे खास बात यहां बनी विशेष रैंप है, जिस पर कार सीधे ऊपरी मंजिल, छत और बेडरूम तक पहुंच सकती है. मकान में कुल 14 कोठियां बनाई गई हैं. इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा बैठने की जगह भी है जिसे गजिबू भी कहा जाता है, जहां बैठकर लोग आराम कर सकते हैं. उस समय करीब छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे"- रणबीर सिंह, मालिक अजय सिंह के चाचा
6 करोड़ से अधिक की लागत
रणबीर सिंह के मुताबिक, मकान के निर्माण के दौरान उस समय करीब छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे. हालांकि, परिवार के एक सदस्य ने पूरी प्रॉपर्टी और निर्माण पर इससे काफी अधिक राशि खर्च होने की बात बताई है. उन्होंने बताया कि घर की डिजाइन तैयार करते समय परिवार के आर्किटेक्ट सदस्य विपुल ने विशेष योजना के तहत इसका नक्शा तैयार किया था.
कौतूहल का विषय बनी रैंप
मकान की खासियत बताते हुए रणबीर सिंह बताते हैं कि रैंप इस तरह बनाई गई है कि वाहन को सीधे ऊपरी हिस्से तक ले जाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि मकान में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा स्थान बनाया गया है. उन्होंने बताया कि मकान निर्माण शुरू होने से लेकर तैयार होने के बाद भी ये आसपास के लोगों के लिए अपने आप में कौतूहल का विषय बन गया था.
जरूरतों के हिसाब से नक्शा
मकान के आर्किटेक्ट विपुल सिंह ने बताया कि घर जिनका है वे लोग यहां रहते नहीं थे, उनका यहां पहले इस तरह का कोई घर नहीं था. जब उन्होंने यहां घर बनाने का विचार किया, तो हमसे कॉन्टैक्ट किया था. उनकी जो जरूरत और रिक्वायरमेंट थी, उसी के हिसाब से पूरे घर का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया और तीन-चार फ्लोर में इसका डिजाइन किया गया. उनकी जरूरत की लगभग हर चीज इसमें शामिल की गई.
बेडरूम से दिखता है मेन गेट
विपुल बताते हैं कि घर की सबसे खास बात इसकी हाईटेक सुविधाएं हैं. जैसे मास्टर बेडरूम में बेड पर लेटे हुए आपको सीधे मेन गेट दिखाई देता है. पूरे घर में एक सिंगल स्क्रीन सिस्टम है. अगर लिविंग रूम में कोई फिल्म चल रही है, तो हर बेडरूम से बेड पर बैठे-बैठे उसे देखा जा सकता है.
"घर की सबसे खास बात इसकी हाईटेक सुविधाएं हैं. जैसे मास्टर बेडरूम में बेड पर लेटे हुए आपको सीधे मेन गेट दिखाई देता है. पूरे घर में एक सिंगल स्क्रीन सिस्टम है. अगर लिविंग रूम में कोई फिल्म चल रही है, तो हर बेडरूम से बेड पर बैठे-बैठे उसे देखा जा सकता है." - विपुल सिंह, आर्किटेक्ट
इंटरनल हाइड्रॉलिक लिफ्ट
विपुल के मुताबिक इसके अलावा घर में इंटरनल हाइड्रॉलिक लिफ्ट है. गाड़ियों के लिए रैंप की व्यवस्था है, जिससे गाड़ी ऊपर के लेवल तक जा सकती है और बेडरूम के पास तक पहुंच सकती है. इसके अलावा स्विमिंग पूल, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग और कई दूसरी आधुनिक सुविधाएं भी हैं.
मकराना से आए थे कारीगर
जहां तक इतने बड़े और हाईटेक घर को बनाने की चुनौतियों के सवाल पर विपुल कहते हैं कि कोई बड़ी चुनौती नहीं थी. ज्यादातर वर्कर्स बिहार और जिले के ही थे. सिर्फ ग्रेनाइट और मार्बल लगाने वाले कारीगर मकराना से आए थे, जबकि कुछ विशेष सर्विसेज का काम करने वाले लोग बाहर से बुलाए गए थे.
स्थानीय लोगों के लिए अजूबा
वहीं घर को लेकर स्थानीय विजय कुमार ने बताया कि जब यह बन रहा था, तब भी हम लोग इसे बनते हुए देखते थे. और जब बनकर तैयार हुआ, तो यह अपने आप में एक अजूबा जैसा लगा. आज भी जब कभी मौका मिलता है, हम लोग यहां आते हैं, सामने से इसे देखते हैं और कभी-कभी सेल्फी भी लेते हैं. इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत और शानदार है.
"जब यह बन रहा था, तब भी हम लोग इसे बनते हुए देखते थे. और जब बनकर तैयार हुआ, तो यह अपने आप में एक अजूबा जैसा लगा. आज भी जब कभी मौका मिलता है, हम लोग यहां आते हैं, सामने से इसे देखते हैं और कभी-कभी सेल्फी भी लेते हैं. इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत और शानदार है." - विजय कुमार, स्थानीय
ऊपर तक पार्किंग की व्यवस्था
विजय कहते हैं कि यहां तक कि घर में गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था भी ऊपर तक की गई है. मुझे एक बार इसके अंदर जाने का भी मौका मिला था. आज भी जब मौका मिलता है, यहां आकर फोटो और सेल्फी जरूर लेते हैं. हम स्थानीय लोग इसे ‘अमेरिकन हाउस’ के नाम से जानते हैं.
भोजपुरी फिल्म की शूटिंग
यह आलीशान मकान फिल्म शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो चुका है. यहां भोजपुरी फिल्म ‘एक रजाई तीन लुगाई’ की शूटिंग हुई थी. भोजपुरी अभिनेता विराज भट्ट सहित कलाकारों ने यहां फिल्म की शूटिंग की थी. इसके अलावा कई भोजपुरी गानों की शूटिंग भी इस मकान में हो चुकी है.
35 करोड़ में बिक्री की तैयारी
अमेरिका में परिवार के साथ सेटल होने के कारण अब इसके मालिक अजय सिंह इस प्रॉपर्टी को बेचने की तैयारी में हैं. इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है. चर्चा है कि भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के पिता ने भी इस आलीशान प्रॉपर्टी को खरीदने में रुचि दिखाई है. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
मुजफ्फरपुर की अनोखी पहचान
रामदयालु इलाके का यह ‘अमेरिकन हाउस’ सिर्फ एक आलीशान मकान नहीं, बल्कि अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण मुजफ्फरपुर की पहचान बन चुका है. जहां आम घरों में कार पार्किंग तक पहुंचती है, वहीं इस घर में कार के लिए छत और बेडरूम तक पहुंचने वाली रैंप बनाई गई है. यही वजह है कि आज भी यह मकान स्थानीय लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का विषय बना हुआ है.
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