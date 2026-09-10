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बिहार का 'अमेरिकन हाउस'! छत और बेडरूम तक जाती है कार, खरीदेंगे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी?

मुजफ्फरपुर का अमेरिकन हाउस ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा आलीशान मकान है, जिसकी बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस मकान में हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा है. आप अपनी कार लेकर सीधे बेडरूम तक पहुंच सकते हैं. स्थानीय लोग इसे ‘अमेरिकन हाउस’ और ‘डॉलर विला’ के नाम से जानते हैं. दूर-दराज से लोग इस मकान को देखने और यहां सेल्फी लेने तक पहुंचते हैं. इसके अलावा चर्चा ये भी है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी इच्छा जताई है. 10 कट्ठे में फैला आलीशान मकान मुजफ्फरपुर में इस आलीशान अमेरिकन हाउस की बनावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. जिले के रामदयालु इलाके में करीब दस बीघे में फैली यह प्रॉपर्टी अपनी भव्यता और अनोखी वास्तुकला के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. स्थानीय लोग इसे ‘अमेरिकन हाउस’ और ‘डॉलर विला’ के नाम से जानते हैं. दूर-दराज से लोग इस मकान को देखने और यहां सेल्फी लेने तक पहुंचते हैं. अमेरिकी शैली में बना यह मकान अमेरिकी शैली की वास्तुकला और भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) बेडरूम तक जाती है कार मकान में तीन मंजिल हैं और हर फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा बताई गई है. इसकी सबसे खास बात यहां बनी विशेष रैंप है, जिस पर कार सीधे ऊपरी मंजिल, छत और बेडरूम तक पहुंच सकती है. मकान में कुल 14 कोठियां बनाई गई हैं. इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा बैठने की जगह भी है जिसे गजिबू भी कहा जाता है, जहां बैठकर लोग आराम कर सकते हैं. 2012 में शुरू हुआ निर्माण मकान के मालिक अजय सिंह के चाचा रणबीर सिंह के मुताबिक 2012 में शुरू हुआ इसका निर्माण 2016 में पूरा हुआ. अजय सिंह वर्ष 1987 में अमेरिका गए थे और इसके बाद वे परिवार के साथ वहीं बस गए. अमेरिका में वे परफ्यूम का कारोबार करते हैं. उनका एक बेटा और एक बेटी है. रणबीर सिंह बताते हैं कि घर के निर्माण और डिजाइन में उनके रिश्तेदार आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल सिंह की भी भूमिका रही. "सबसे खास बात यहां बनी विशेष रैंप है, जिस पर कार सीधे ऊपरी मंजिल, छत और बेडरूम तक पहुंच सकती है. मकान में कुल 14 कोठियां बनाई गई हैं. इसके अलावा परिसर में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, बड़ा गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा बैठने की जगह भी है जिसे गजिबू भी कहा जाता है, जहां बैठकर लोग आराम कर सकते हैं. उस समय करीब छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे"- रणबीर सिंह, मालिक अजय सिंह के चाचा 6 करोड़ से अधिक की लागत रणबीर सिंह के मुताबिक, मकान के निर्माण के दौरान उस समय करीब छह करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए थे. हालांकि, परिवार के एक सदस्य ने पूरी प्रॉपर्टी और निर्माण पर इससे काफी अधिक राशि खर्च होने की बात बताई है. उन्होंने बताया कि घर की डिजाइन तैयार करते समय परिवार के आर्किटेक्ट सदस्य विपुल ने विशेष योजना के तहत इसका नक्शा तैयार किया था. ‘अमेरिकन हाउस’ या ‘डॉलर विला (ETV Bharat) कौतूहल का विषय बनी रैंप मकान की खासियत बताते हुए रणबीर सिंह बताते हैं कि रैंप इस तरह बनाई गई है कि वाहन को सीधे ऊपरी हिस्से तक ले जाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि मकान में फाउंटेन, स्विमिंग पूल, गार्डन और ऊपर कॉटेजनुमा स्थान बनाया गया है. उन्होंने बताया कि मकान निर्माण शुरू होने से लेकर तैयार होने के बाद भी ये आसपास के लोगों के लिए अपने आप में कौतूहल का विषय बन गया था. जरूरतों के हिसाब से नक्शा मकान के आर्किटेक्ट विपुल सिंह ने बताया कि घर जिनका है वे लोग यहां रहते नहीं थे, उनका यहां पहले इस तरह का कोई घर नहीं था. जब उन्होंने यहां घर बनाने का विचार किया, तो हमसे कॉन्टैक्ट किया था. उनकी जो जरूरत और रिक्वायरमेंट थी, उसी के हिसाब से पूरे घर का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया और तीन-चार फ्लोर में इसका डिजाइन किया गया. उनकी जरूरत की लगभग हर चीज इसमें शामिल की गई. बेडरूम से दिखता है मेन गेट