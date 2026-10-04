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काशी में अमेरिकी नागरिक ने किया पिंडदान, सपनों में आते थे दिवंगत चाचा

वाराणसी: पितृपक्ष में अपनों का तर्पण करने के लिए लाखों की संख्या में लोग काशी पहुंच रहे हैं. इसके तहत सात समंदर पार से भी लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं. जहां वो अपने अपनों का तर्पण कर रहे है. इसी क्रम में अमेरिका के रहने वाले एक नागरिक भी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी अस्सी घाट पर अपने चाचा का पिंडदान किया और उनकी आत्मा के शांति के लिए पूजन किया.





काशी आने का मन कैसे हुआ: जैक्सन मूल रूप से अमेरिका के मिशिगन के रहने वाले हैं और वह अपने चाचा के साथ ही रहते थे, लेकिन जब उनके चाचा की मृत्यु हो गई तो वह अक्सर उनके सपनों में आया करते थे. ऐसे में एक दिन यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने के दौरान उन्होंने काशी के पिंडदान का वीडियो देखा, यहां के आचार्य का अनुष्ठान देखा. तब उनके मन में ख्याल आया कि वह भी काशी जाकर अपने चाचा का पिंडदान करेंगे. ऐसे में उन्होंने काशी के आचार्य से संपर्क किया, जहां उन्होंने काशी में पिंडदान के महत्व के बारे में जाना समझा और उसके बाद उन्होंने पितृपक्ष में तर्पण का निर्णय लिया और शनिवार को वह वाराणसी के अस्सी घाट पर आचार्य के नेतृत्व में अपने चाचा नेट का पिंडदान किए.



चाचा की मुक्ति के लिए किया पिंडदान (Photo Credit: ETV Bharat)

रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उनके चाचा साथ रहते थे. 3 साल पहले 50 वर्ष की उम्र में चाचा नेट की डेथ हो गई थी, चाचा भारतीय संस्कृति में गहरी निष्ठा रखते थे उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को काशी में लाकर प्रवाहित किया जाए, जब उनकी डेथ हो गई तो वह अक्सर मेरे सपने में आते थे. इसके बाद मै परेशान होने लगा तो एक दिन सोशल मीडिया पर मैंने काशी में पिंडदान का वीडियो देखा, जिसको देखने के बाद मैं काशी के आचार्य से संपर्क किया, जो उन्होंने मुझे इसकी पूरी जानकारी दिए.उसके बाद मैंने इस पार्टिकुलर समय में आने का डिसीजन लिया और अब जाकर के मैंने उनके लिए स्पेशल पूजा की है.जैक्सन, अमेरिकी नागरिक





अस्सी घाट पर किया तर्पण (Photo Credit: ETV Bharat)

पिंडदान के बाद हुए भावुक: पिंडदान के समय जैक्सन बेहद भावुक थे. उन्होंने पूजन पाठ करने के साथ ही उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित भी किया.जैक्सन के चाचा का पिंडदान करने वाले अस्सी घाट के पुरोहित राहुल पांडे ने बताया कि,पितृ पक्ष में काशी में पिंडदान का विशेष महत्व होता है. ऐसे में विदेश के रहने वाले जैक्सन ने भी काशी में पिंडदान की इच्छा जाहिर की थी. 2 अक्टूबर को वो वाराणसी आए थे जिसके बाद शनिवार को उनके पूर्वजों का पिंडदान कराया गया, उनके मोक्ष की कामना की गई.

अमेरिकी नागरिक ने काशी आकर निभाई सनातन परंपरा (Photo Credit: ETV Bharat)

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