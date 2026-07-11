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सोनौली बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना पासपोर्ट नेपाल जा रहा था, एसएसबी जवानों ने रोका तो भागने लगा

एसएसबी के जवानों ने पीछा कर अमेरिकी नागरिक को पकड़ा. ( Photo Credit; Locals )