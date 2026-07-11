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सोनौली बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, बिना पासपोर्ट नेपाल जा रहा था, एसएसबी जवानों ने रोका तो भागने लगा

अमेरिकी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं.

एसएसबी के जवानों ने पीछा कर अमेरिकी नागरिक को पकड़ा.
एसएसबी के जवानों ने पीछा कर अमेरिकी नागरिक को पकड़ा. (Photo Credit; Locals)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:57 PM IST

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महराजगंज : भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बॉर्डर पर शनिवार को एसएसबी ने एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ा. अमेरिकी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. विदेशी नागरिक के पास पासपोर्ट नहीं मिलने और पूछताछ में कई अहम दावे किए जाने के बाद एसएसबी समेत खुफिया एजेंसियां उसकी पहचान, यात्रा और भारत आने के उद्देश्य की गहन जांच में जुट गई हैं.

शनिवार सुबह करीब 10 बजे एसएसबी के जवान भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सीमा स्तंभ संख्या-516 के पास नियमित निगरानी कर रहे थे. इसी दौरान एक विदेशी नागरिक नेपाल की ओर बढ़ता दिखाई दिया. जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो भागने लगा. एसएसबी के जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और कंपनी मुख्यालय ले जाकर पूछताछ शुरू की.

कैलिफोर्निया का रहने वाला है : प्रारंभिक पूछताछ में विदेशी नागरिक ने अपना नाम सैम ब्राउन बताया और खुद को अमेरिका के कैलिफोर्निया का निवासी बताया. उसने दावा किया कि उसका पासपोर्ट बेंगलुरु में रहने वाले एक परिचित के पास है, इसलिए वह बिना पासपोर्ट ही नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था. उसने यह भी कहा कि गोवा में उसकी मुलाकात नेपाल के एक व्यक्ति से हुई थी, जिससे वह सोनौली में मिलने वाला था.

खुद को बताया अमेरिकी नेवी का पूर्व कर्मी : पूछताछ के दौरान अमेरिकी नागरिक ने नेपाली व्यक्ति का पूरा पता या अन्य ठोस जानकारी नहीं दे सका. सैम ब्राउन ने स्वयं को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल बिजनेस का छात्र तथा अमेरिकी नेवी और स्पेशल फोर्सेज का पूर्व कर्मी बताया. उसने करीब दो वर्ष पहले नेवी की नौकरी छोड़ दी थी. उसने यह भी दावा किया कि वह अब तक लगभग 70 देशों की यात्रा कर चुका है.

उत्तराखंड की युवती से शादी करने का दावा : भारत आने से पहले वह बाली गया था और करीब आठ सप्ताह पहले गोवा पहुंचा, जहां छह सप्ताह तक रुका. तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिट्ठू बैग, प्रोटीन पाउडर तथा 31,460 रुपये नकद बरामद हुए. पूछताछ में सैम ब्राउन ने बताया कि तीन वर्ष पहले इटली में उसकी मुलाकात उत्तराखंड निवासी चेतना नाम की युवती से हुई थी और दोनों ने अक्टूबर 2024 में विवाह किया था. उसकी पत्नी योग प्रशिक्षक है. फिलहाल एसएसबी और अन्य खुफिया एजेंसियां विदेशी नागरिक द्वारा किए गए सभी दावों का सत्यापन कर रही हैं.

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