अमेरिका की सोनल का राम नाम से अनोखा नाता; माघ मेले में 25 साल से कर रहीं कल्पवास, हिंदुत्व की जगा रहीं अलख

राम नाम से मिली जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा: हमारा बहुत तनावपूर्ण जॉब है. हम बहुत प्रेशर में रहते हैं और हमारे पास समय बहुत कम रहता है. ऐसे में हम अपने समय का कुशल प्रबंधन करते हैं. इन सबके बीच राम का नाम हमें संबल देता है, तनाव दूर करने की आध्यात्मिक ऊर्जा देता है. जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हमें और अधिक मानसिक शक्ति मिलती है. लाइफ में और अधिक क्लीयारिटी मिलती है. वो हमारे विजन को और क्लीयर करती है और हम अंदर से और अधिक मजबूत होते जाते हैं.

पश्चिमी देशों के लोग शांति और सुकून ढूंढने भारत आते हैं: कहती हैं, अमेरिका (पश्चिम) की लाइफस्टाइल दिखावे वाली है. उससे आप क्षणभर के लिए जरूर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो कुछ समय के बाद आप वही पहुंच जाते हैं, जहां से अपने शुरुआत की थी. आपको पद, पोजीशन और पैसा काटने लगता है. जिंदगी की बेसिक जरूरतें हैं कि जब आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे, जब प्यास लगेगी तो पानी पीयेंगे, नींद लगेगी तो सोएंगे जब आपको समझ आता है कि जिंदगी का मूल तत्व सिंपल सी लाइफ है और वो मिट्टी से जुड़ी हुई है तो हम पाते हैं कि इसके रूट्स भारत में हैं. हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को समझा और हमें ग्रंथों में लिखकर दिया. हम सौंभाग्यशाली हैं. शायद यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लोग भी शांति और सुकून की खोज में भारत आते हैं. हमें तब और गर्व होता है जब कोई विदेशी हमें बताता है कि आपके प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा है. आपके देश में फलां मंदिर में गजब की आध्यात्मिक ऊर्जा है.

राम नाम से गहरा नाता: सोनल ने बताया कि, अध्यात्म एक ऐसा तत्व है, जो आपको आपके कोर तत्व से जोड़कर रखता है. राम का नाम आपको ब्रह्मांड से जोड़कर रखता है. राम नाम से हम क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से जुड़ते हैं. यही शरीर के कोर तत्व हैं और प्रकृति है. जब हम राम के प्रति सरेंडर होते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है एक अलग ही एनर्जी आती है. राम का नाम हमें इस बात की अनुभूति कराता है कि हम इस संसार में कुछ ही समय के लिए आए हैं , ऐसे में इस जीवन में अगर कुछ भी वैल्यूएड हो सकता है तो वह राम नाम से ही संभव है.

प्रयागराज के अक्षयवट राम नाम बैंक से 20 सालों का नाता : सोनल ने बताया कि, मैं पिछले 25 सालों से संगम की रेती पर लगने वाले इस अद्भुत् कल्पवास का हिस्सा हूं. 11 महीने मैं काम करती हूं और एक महीने कल्पवास में रहती हूं. मेरा जुड़ाव अक्षयवट राम नाम बैंक के प्रबंधक एस्ट्रोलॉजर आशुतोष वार्ष्णेय से एक गुरु के माध्यम से 20 साल पहले हुआ था. तब से मैं राम नाम बैंक से जुड़ी हुई हूं. मैं नियमित राम नाम का जाप तो करती ही हूं, साथ ही साथ रोज राम नाम का लेखन भी करती हूं.

प्रयागराज: माथे पर राम नामी टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में जपनी और ध्यान मुद्रा. संगम की रेती पर लगे माघ मेले में ये हैं अमेरिका के न्यूयार्क शहर की सोनल सिंह. सोनल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिछले 25 सालों से विदेश में रह रही हैं, बावजूद इसके उन्होंने खुद को अपनी जड़ों से दूर नहीं किया. सोनल हर साल माघ मेले में आकर कल्पवास करती हैं. राम नाम से उनका अनोखा नाता है. वह राम नाम का जाप तो करती ही हैं, साथ ही साथ राम नाम का लेखन भी करती हैं. सोनल राम के नाम को जीवन के अंधेरे में प्रकाश की तरह देखती हैं. भटके और हारे हुए लोगों का सहारा मानती हैं. वो कहती हैं कि राम नाम की नैया आपको इस लोक के झंझावातों को झेलने की शक्ति और प्रेरणा तो देती ही है, साथ ही उस लोक को भी पार लगने में मदद करती है.

गुरु कृपा से जीवन का उद्देश्य जान पाए: सोनल बतीती हैं कि पहले भी हम इन्हीं तत्वों के बीच में रहते थे. पहले भी माघ मेले में आते थे पर आत्मज्ञान मिसिंग था. हमें समझ नहीं थी. अब गुरु की कृपा से हम अपने जीवन का उद्देश्य जान पाए. प्रकृति से हमारा जुड़ाव बढ़ा है. हमारा विजन क्लीयर हुआ है. हम जिस एजुकेशन सिस्टम में पले बढ़े हैं वहां अच्छे से पढ़ो, अच्छे माक्स लाओ, अच्छा करियर बनाओ, अच्छी जॉब हासिल करो ही सिखाया जाता था. जीवन कैसे जीना है यह किसी ने कभी सिखाया ही नहीं. खुश कैसे रहना है किसी ने बताया ही नहीं जोकि जीवन में पैसा और पोजीशन से ज्यादा जरूरी चीज है. जब आप अपने करियर के टॉप पर होते हैं तब आपको लगता है अब आगे क्या?

खुशी सनातन में है, जरूरत ज्ञान को संरक्षित करने की: सोनल कहती हैं, आजकल के युवा जो जाकर विदेश में जाकर बस जाते हैं और अपनी परिस्थितियों के कारण देश से दूर हो जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी जमीन से जुड़े होते हैं. जब आप उनके देश के बारे में हिंदुत्व के बारे में बात करिए तो उनकी आंखों में गजब की चमक होती है. सोनल सिंह कहती हैं कि हमारा देश शुरू से ही ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालयाें में भारत के ही नहीं, दुनियाभर के स्टूडेंट्स पढ़ने को लालायित रहते थे. आज उसी ज्ञान को संरक्षित करने और उसे बढ़ाने की जरूरत है. दुनिया भारत की ओर देख रही है. लोगों के पास विदेशों में बहुत पैसा है, गाड़ी बंगला सबकुछ है फिर भी वो खुश नहीं हैं. खुशी सनातन में हैय हमारी धर्म-संस्कृति, अध्यात्म और योग में है, मंत्रों में है. भारत लोगों को जीवन का असली मतलब समझा सकता है. यही कारण है कि दुनियाभर से लोग शांति ढूंढते-ढूंढते भारत आते हैं. आपने देखा महाकुंभ 2025 में दुनियाभर से लोग यहां शांति की खोज में आए.

माघ मेले में रामनाम लिखतीं सोनल. (Photo Credit; ETV Bharat)

अमेरिका में करती हैं भंडारे, सेवा: सोनम बताती हैं, वे अपने वीकेंड में मंदिरों में भंडारे करती हैं, हवन करवाती हैं, सामूहिक मंत्र जाप करवाती हैं. इसके अलावा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरुक करती हैं. शांति के लिए मेडिटेशन करवाती हैं. इसके अलावा अगर कोई वृद्ध है और उसे किसी भी मदद की जरूरत है तो उसे भी अपनी टीम से मैनेज करती हैं. अगर कोई भूखा तो उसे खाना खिला दिया, बीमार है तो अस्पताल पहुंचाने में मदद कर दी, यही सब करती हैं. कहती हैं, अन्नदान सबसे बड़ा दान है तो हम अपने भारतीय मंदिरों के बाहर भंडारे भी करते हैं. अगर कोई हिंदुत्व के बारे में भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहता है तो उसे बताते हैं. हम मंदिरों में और पार्क में जाकर हवन करते हैं. राम नाम मंत्र जाप का और लेखन का महत्व व फायदे बताते हैं.

फ्लाइट में मिले अमेरिकी को राम नाम लिखना बताया: सोनल ने बताया, मैं एक बार फ्लाइट में सफर कर रही थी और मेरी बगल की सीट पर एक अमेरिकी बैठे थे. वो प्रोफेसर थे. उन्होंने मेरे चेहरे पर राम नामी तिलक लगा देखा तो जानकारी के लिए पूछना शुरू किया. जब हमने साइंटिफिकली चंदन लगाने के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताया, मंत्रों के जाप और लेखन का क्या वैज्ञानिक पक्ष है? उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमसे फ्लाइट में ही हिंदी में राम नाम लिखना सीखा. अब वो रोज राम नाम लिखते हैं और हमारे संपर्क में हैं. उन्होंने बताया कि पहले वो काफी तनाव में रहते थे. अब उन्हें काफी फायदा मिला है. अब वो पहले से काफी ऊर्जावान और शांत महसूस करते हैं.

माघ मेले में रामनाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

‘ॐ’ और मंत्र जाप पर शोध में सामने आए सकारात्मक संकेत: सोनल बताती हैं कि मंत्रों का जाप और राम नाम लिखने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन अब इस पर वैज्ञानिक स्तर पर भी अध्ययन हो रहे हैं. शोधों से संकेत मिलता है कि ध्वनि, नियंत्रित श्वास और शब्दों के दोहराव का असर मस्तिष्क और शरीर पर मापा जा सकता है. कई न्यूरोसाइंस अध्ययनों में पाया गया है कि लयबद्ध मंत्र उच्चारण के दौरान मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं. अल्फा वेव्स मानसिक शांति और रिलैक्स अवस्था से जुड़ी होती हैं. वर्ष 2011 में प्रकाशित एक fMRI अध्ययन में “ॐ” के उच्चारण के समय अमिगडाला की सक्रियता कम पाई गई. अमिगडाला दिमाग का वह हिस्सा है जो डर और तनाव प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है. शोधकर्ताओं ने माना कि मंत्र जप भावनात्मक उत्तेजना को संतुलित करने में मदद कर सकता है. कुछ EEG अध्ययनों में मंत्र आधारित ध्यान करने वालों में बेहतर एकाग्रता और कम मानसिक विचलन दर्ज किया गया.

क्या है fMRI: fMRI मतलब Functional Magnetic Resonance Imaging. सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसी ब्रेन स्कैनिंग तकनीक है जो बताती है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किसी खास काम के दौरान सक्रिय हो रहा है. यह MRI मशीन की तरह ही दिखती है, लेकिन फर्क यह है कि fMRI खून में ऑक्सीजन के स्तर में बदलाव को मापकर दिमाग की गतिविधि को रिकॉर्ड करती है. जब हम सोचते हैं, बोलते हैं या कोई काम करते हैं, तो उस हिस्से में ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून पहुंचता है. fMRI उसी बदलाव को पकड़ लेती है.

धीमी गति से किया जाए मंत्र जाप: सोनल कहती हैं, मंत्र जाप आमतौर पर धीमी और गहरी श्वास के साथ किया जाता है. ऐसी श्वास शरीर के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है, जो तनाव कम करने से जुड़ा है. हार्ट रेट वैरिएबिलिटी पर हुए अध्ययनों में यह भी पाया गया कि नियमित जप या ध्यान करने वालों में हृदयगति का नियंत्रण बेहतर रहता है. इसे तनाव सहन करने की क्षमता का सकारात्मक संकेत माना जाता है. सोनल के मुताबिक, लंबे स्वर वाले मंत्रों के उच्चारण से गले और सिर के हिस्से में कंपन महसूस होता है. कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कंपन वेगस नर्व को हल्के स्तर पर सक्रिय कर सकता है. वेगस नर्व शरीर की शांति प्रतिक्रिया से जुड़ी मानी जाती है. ऐसे में अब तक के अध्ययन यह संकेत देते हैं कि मंत्र जाप और राम नाम लेखन केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं हैं. ध्वनि, श्वास और दोहराव के कारण ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डाल सकते हैं. नियमित और अनुशासित अभ्यास से मानसिक शांति, बेहतर एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन में सुधार देखा गया है.

बेटा खोने के बाद टूट चुके थे दंपति, वाराणसी में कराया शांति पाठ: एक और अपना अनुभव शेयर करते हुए सोनल ने बताया कि मैं मिशिगन में किसी सरकारी काम से गई थी. जिनके पास गई थी उन्होंने मेरी वेशभूषा और माथे पर तिलक लगा देखकर खुद से बात करनी शुरू की. मुझे सम्मान से बैठाया और अपने बारे में बताने लगे. बताया कि उन्होंने अपना 8 साल का बेटा खोया था. उसके बाद वह और उनकी वाइफ दोनों डीप डिप्रेशन में चले गए थे. किसी भारतीय संत से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने वाराणसी में आकर अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने की सलाह दी. वह वाराणसी आए और अपने बेटे की शांति के लिए वहां पूजा भी करवाई. उन्होंने बताया कि वह सारा ट्रिप उन्होंने अरेंज किया. जब उनसे मैंने सवाल किया की पूजा के बाद आपको क्या एहसास होता है तो उन्होंने बताया कि हम दोनों टूट चुके थे. जीने की चाह खत्म सी हो गई थी बेटे को खोने के बाद, लेकिन अब हमें काफी शांति महसूस होती है. हम दोनों अब अपने छोटे बेटे के साथ खुश रहते हैं.

सोनल की पारिवारिक पृष्ठभूमि: सोनल के पिता अर्जुन सिंह इंडियन एयर फोर्स में तैनात रहे. इनकी बेसिक से लेकर के इंटर कॉलेज तक पढ़ाई अलग-अलग शहरों में हुई है. इन्होंने पिता की प्रयागराज में तैनाती के दौरान यूनाइटेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है. सोनल ने शादी नहीं की है. सोनल का परिवार मूलत: अयोध्या का रहने वाला है. सोनल के भाई देवेंद्र सिंह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं. जबकि बहन अंजलि सिंह टीचर हैं और प्रयागराज में ही रहती हैं. सोनल के माता-पिता का निधन हो चुका है.

