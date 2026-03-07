ETV Bharat / state

दून के बाजारों पर पड़ा खाड़ी देशों के युद्ध का असर, रिफाइंड हुआ महंगा, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े

देहरादून: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर भारत के बाजारों पर भी पड़ रहा है. इस युद्ध के कारण रोजमर्रा के खाने के तेल (एडिबल ऑयल) के दाम भी बढ़ गए है. माना जा रहा है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से सप्लाई चैन बाधित हुई है, जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है और उसका भुगतान आम आदमी करना पड़ रहा है.

जैसे ही देहरादून में रिफाइंड तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 15 किलो का टिन जो कुछ दिन पहले तक करीब 2200 रुपये में बिक रहा था, वह अब बढ़कर लगभग 2300 रुपये तक पहुंच गया है. वही तेल कंपनियों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी करने के बाद देहरादून में सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं.य नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. देहरादून में 14.2 किलो के घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर की कीमतों में 68 रूपये की बढ़ोत्तरी हुई है.

देहरादून के आढ़ती सुरेश कुमार का कहना है कि युद्ध के कारण आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ रहा है. पहले 15 किलो का टिन 2200 रुपये तक मिल रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत करीब 2300 रुपये हो गई है. वहीं बाजार में रिफाइंड का (900 एमएल) का पैकेट 105 रुपये से बढ़कर करीब 110 रुपये तक में बिक रहा है.

देहरादून में रिफाइंड तेल मुख्य रूप से गुजरात से आता है, जबकि सोयाबीन तेल अमेरिका सहित अन्य देशों से आयात किया जाता है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. वही सूखे मेवों की आपूर्ति पर भी युद्ध का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.