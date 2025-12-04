अमेरा खुली खदान विवाद: विरोध-प्रदर्शन के बाद तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच खनन
3 दिसंबर को भारी विरोध और पत्थरबाज़ी के बाद माहौल तनावपूर्ण है. 50 पुलिसकर्मी घायल, 10 ग्रामीण गिरफ्तार हुए. कांग्रेस ने ग्रामीणों को समर्थन दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 4, 2025 at 9:15 PM IST
सरगुजा: जिले के अमेरा खुली खदान विस्तार को लेकर बुधवार को हुए भारी विरोध और खूनी संघर्ष के बाद गुरुवार को पूरे क्षेत्र में तनाव बना रहा. परसोडीकला में ग्रामीणों और पुलिस के बीच अचानक विवाद बढ़ गया और स्थिति हिंसक हो गई. ग्रामीणों ने मुआवजा और नौकरी की मांगों पर सहमति न बनने के कारण विरोध प्रदर्शन किया, जो अचानक उग्र हो गया.
ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया: पथराव में अपर कलेक्टर, एएसपी और लगभग 50 पुलिसकर्मी घायल हुए जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया. इसके बाद पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया.
SECL ने शुरू किया सीमांकन: इसके बाद गुरुवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एसईसीएल प्रबंधन ने अधिग्रहित भूमि पर सीमांकन और गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया. अमेरा ओपन कास्ट माइंस में कोयला उत्खनन का काम एलसीसी कंपनी कर रही है.
क्या है मामला: बताया जा रहा है कि एसईसीएल द्वारा वर्ष 2001 में चार गांवों परसोडीकला, अमेरा, पूहपुटरा और कटकोना की 664 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी.उस समय केवल 20% ग्रामीणों ने मुआवजा और नौकरी ली.बाकी ग्रामीणों ने कम मुआवजा होने की वजह से इनकार किया. अब ग्रामीणों का कहना है, 2001 की तुलना में आज का मुआवजा बहुत कम है, परिवार के बुजुर्ग सदस्य नौकरी नहीं कर पाएंगे उनकी जगह बच्चों को नौकरी दी जाए या बैक डेट में नौकरी दी जाए.
पत्थरबाजी मामले में 10 लोग गिरफ्तार: ग्रामीण चाहते हैं कि मुआवजा और भू-अर्जन नियमों पर पुनर्विचार किया जाए. इसे लेकर ही 3 दिसंबर को कुछ ग्रामीण उग्र हो गए. पथराव की घटना में करीब 50 पुलिसकर्मी और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट घायल हुए. इसके बाद अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है.
स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पुलिस बल तैनात है, ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें- एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो
कांग्रेस का ग्रामीणों को समर्थन: जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक ने कहा, अगर गांव के लोग जमीन नहीं देना चाहेंगे, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी. विरोध से लेकर कोर्ट तक ग्रामीणों का साथ दिया जाएगा. प्रशासन पुलिस बल दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है, जो गलत है.
स्थिति नियंत्रण में, मांगें भेजी गईं आगे: अपर कलेक्टर सुनील नायक ने बताया कि एसईसीएल ने काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल और ग्रामीणों की मांगों का प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द त्रिस्तरीय बैठक (एसईसीएल–प्रशासन–ग्रामीण) कराई जाएगी.