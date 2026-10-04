ETV Bharat / state

टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी हत्याकांड : आमेर में जीप संचालन पर फिर बवाल, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

आमेर में जीप संचालन पर फिर बवाल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : आमेर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी हत्याकांड मामला एक बार फिर से गरमा गया है. आमेर में जीप संचालन शुरू होते ही फिर से बवाल हो गया. रविवार को स्थानीय लोग जीप संचालन के विरोध में सड़कों पर उतर गए. मनीष सोनी हत्याकांड की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जीप संचालन बंद करने की मांग की है. पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है. वहीं, दूसरी तरफ जीप संचालकों का कहना है कि जीपों का संचालन एक महीने से बंद पड़ा हुआ है. ऐसे में परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है. 7 सितंबर को टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी पर चाकू से हमला हुआ था और 8 सितंबर सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.