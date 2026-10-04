टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी हत्याकांड : आमेर में जीप संचालन पर फिर बवाल, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग
दूसरी तरफ जीप संचालकों का कहना है कि जीपों का संचालन एक महीने से बंद है. परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है.
Published : October 4, 2026 at 1:18 PM IST
जयपुर : आमेर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी हत्याकांड मामला एक बार फिर से गरमा गया है. आमेर में जीप संचालन शुरू होते ही फिर से बवाल हो गया. रविवार को स्थानीय लोग जीप संचालन के विरोध में सड़कों पर उतर गए. मनीष सोनी हत्याकांड की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जीप संचालन बंद करने की मांग की है. पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है. वहीं, दूसरी तरफ जीप संचालकों का कहना है कि जीपों का संचालन एक महीने से बंद पड़ा हुआ है. ऐसे में परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है. 7 सितंबर को टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी पर चाकू से हमला हुआ था और 8 सितंबर सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
'परिवार को न्याय चाहिए' : मृतक टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की पत्नी पूनम सोनी ने बताया कि फिर से जीपों का संचालन शुरू किया जा रहा है. स्थानीय लोगों के साथ जीप संचालन का विरोध किया है. करीब 40 जीप चलाने के लिए बाजार में ले आए हैं. अवैध रूप से जीपों का संचालन किया जा रहा है. नशे में होकर लोग जीप चलाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं. फिर से कोई घटना हो सकती है. हमारा परिवार और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं. हमारे परिवार को न्याय चाहिए. परिजनों का कहना है कि मनीष सोनी की हत्या को करीब एक महीना हो गया. अभी तक मुआवजा और अन्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं. आमेर में जीपों का संचालन पूरी तरह से बंद रहना चाहिए, ताकि दोबारा से कोई घटना नहीं हो. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अनाधिकृत जीप संचालन पर रोक लगनी चाहिए.
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परिवार का पालन पोषण मुश्किल : दूसरी तरफ जीप संचालक एकत्रित होकर आमेर थाने पर पहुंचे और जीप संचालन शुरू करने की मांग की. जीप संचालकों का कहना है कि करीब एक महीने से जीप संचालन बंद पड़ा हुआ है. परिवार का पालन पोषण काफी मुश्किल हो रहा है. पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और आमेर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. जीप संचालन बंद होने से काफी परेशानी हो रही है. पर्यटक सीजन की शुरुआत में अव्यवस्था से आमेर की छवि और पर्यटन कारोबार प्रभावित होने की आशंका है. पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से समस्या के समाधान की मांग की गई है.
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जीप चालक और टूरिस्ट गाइड के बीच विवाद : आमेर थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा के अनुसार 7 सितंबर को टूरिस्ट को ले जाने की बात को लेकर जीप चालक और टूरिस्ट गाइड के बीच विवाद हुआ था. आपस में झगड़ा होने के बाद चाकूबाजी की घटना हुई. घायल टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 8 सितंबर को अल सुबह उनकी मौत हो गई. घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना के बाद ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था. घटना के बाद से जीपों का संचालन बंद था. जीप संचालकों की ओर से फिर से जीप संचालन शुरू किया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया है.
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8 सितंबर को परिजन और स्थानीय लोग घटना के विरोध में धरने पर बैठ गए थे. परिजनों की ओर से आर्थिक मुआवजा, सरकारी नौकरी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई. मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हो गया. 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता (जिसमें 31 लाख रुपए प्रशासन और 19 लाख रुपए स्थानीय व्यापारी और भामाशाह की तरफ से), एक संविदा पर नौकरी, एक डेयरी बूथ और आरोपी के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत कार्रवाई करने पर सहमति बनी.