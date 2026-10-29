आमेर की बारादरी के नीचे मिला 400 साल पुराना पानी का टांका, पर्यटक पहली बार देखेंगे
बारादरी के नीचे बने पानी के इस टांके में मानसिंह महल की छतों, भूतल स्थित खुले गलियारों और चौकों का पानी जाता था.
Published : October 29, 2026 at 12:35 PM IST
जयपुर: विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में जल संरक्षण की 400 साल पुरानी अनूठी तकनीक सामने आई है. मानसिंह महल की बारादरी के नीचे संरक्षण कार्य के दौरान पानी का प्राचीन टांका मिला है, जिसे पर्यटक पहली बार देख सकेंगे. फर्श में दबे इस टांके पर अब सुरक्षा के लिए लोहे का जाल लगाया गया है.
आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने बताया कि सवा चार सौ साल पहले बने आमेर महल के मानसिंह महल में वर्षा जल संग्रहण का अनूठा उदाहरण देखने को मिला है. महल के संरक्षण कार्य के दौरान आमेर महल स्थित मानसिंह महल की बारादरी के नीचे बना पानी का टांका के बारे में जानकारी मिली. पट्टियां हटाने पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आईं. इसमें एक चैंबर मिला है. चैंबर में पानी के साथ आने वाली गंदगी रुक जाती थी. साफ पानी मोरी से होते हुए टांके में जाकर संग्रहित होता था.
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पर्यटक देख सकेंगे टांके की झलक: डॉ. राकेश छोलक ने बताया कि अभी तक आमेर आने वाले पर्यटकों, गाइडों और विषय विशेषज्ञ भी इस संरचना से अनजान थे. टांके को मानसिंह महल के फर्श में दबा दिया गया था. पर्यटक पहली बार मानसिंह महल स्थित बारादरी के नीचे बने पानी के टांके की झलक देख सकेंगे. पर्यटकों को देखने के लिए सुरक्षा के लिहाज से टांके के ऊपर लोहे का जाल लगा दिया गया है. नीचे सकरी सीढ़ियां जाती हैं, इसलिए नीचे जाना मुश्किल होता है. विषय विशेषज्ञ और जल संरक्षण पर काम करने वालों को नीचे जाने की अनुमति दी जाएगी.
मानसिंह ने बनाया था टांका: महाराजा मानसिंह (1589-1614 ई.) की ओर से आमेर महल स्थित मानसिंह महल 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसे बनाया गया था. अभी चल रहे महल के संरक्षण कार्य के दौरान बारादरी के नीचे बना इसका पता चला. पहली बार बारादरी के पूर्वी हिस्से के पाथ-वे के पत्थरों और पट्टियों को हटाकर इस संरचना को निकाला गया है. बारादरी के नीचे बने पानी के टांके में मानसिंह महल की छतों, भूतल स्थित खुले गलियारों और चौकों का पानी जाता था. इस टांके के बीच में एक 4 फीट 3 इंच का एक वर्गाकार कुंड (चैंबर) है, जो लगभग 2 फीट 6 इंच गहरा है.
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वर्षा से आने वाले पानी का कचरा इस कुंड में बैठ जाता था. पानी पूर्वी दिशा की तरफ ऊपर स्थित एक मोरी के माध्यम से मानसिंह महल स्थित टांके में पहुंचकर संग्रहित होता था. चौकोर छोटे कुंड के बिल्कुल ऊपरी तल पर एक मोरी है जो कि टांके को साफ करने के दौरान पानी निकासी के काम आती थी. पानी संग्रहण के समय यह मोरी बंद कर दी जाती थी. टांके के तल से लगभग 6 फीट ऊपर मोरी है, जोकि टांके के ओवरफ्लो होने पर पानी निकासी के काम आती थी.
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