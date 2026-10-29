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आमेर की बारादरी के नीचे मिला 400 साल पुराना पानी का टांका, पर्यटक पहली बार देखेंगे

आमेर के मानसिंह महल में मिला टांका ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में जल संरक्षण की 400 साल पुरानी अनूठी तकनीक सामने आई है. मानसिंह महल की बारादरी के नीचे संरक्षण कार्य के दौरान पानी का प्राचीन टांका मिला है, जिसे पर्यटक पहली बार देख सकेंगे. फर्श में दबे इस टांके पर अब सुरक्षा के लिए लोहे का जाल लगाया गया है.