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आमेर की हाथी सफारी में 70 फीसदी से ज्यादा की गिरावट, हाथी गांव बन रहा सैलानियों की पसंद

अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में कमी का भी असर: आमेर किले के अधीक्षक डॉ राकेश छोलक ने कहा कि हाथी सफारी की मांग में कमी के पीछे कई कारण हैं. इनमें अहम वजह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे वैश्विक संघर्ष को माना जा सकता है. जिस तरह पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की तादाद में कमी आई है, उसका सीधा असर हाथी सफारी की मांग पर भी पड़ा है. आमेर में गाइड मनोज पारीक मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल कंपनियों की नीतियों और हाथी सफारी की बढ़ती कीमतों ने भी इसकी लोकप्रियता कम करने में भूमिका निभाई है. जहां कुछ साल पहले हाथी की सवारी की रेट करीब 700 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2,500 रुपए तक पहुंच गई है. यह सवारी करीब 20 से 30 मिनट की होती है. इसके अलावा आमेर निवासी कुलदीप सिंह कहते हैं कि पर्यटकों के गिरने और सफारी के दौरान हाथियों के कथित तौर पर बेकाबू होने से हुई दुर्घटनाओं और मौतों की कुछ घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है और हाथी सफारी के प्रति लोगों का रुझान कम किया.

साल 2018-19 में जहां हाथी की 82,304 सवारी दर्ज की गई थीं, वहीं 2025-26 में यह घटकर 24,237 रह गई. यानी सात साल के दौरान हाथी सफारी में 70 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है. कोरोना महामारी के दौरान 2020-21 में यह संख्या महज 1,461 सवारी तक सिमट गई थी. फिर वर्ष 2021-22 में 9,560 पर्यटकों ने हाथी सफारी की. इसके बाद 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 54,514 हो गई, जबकि साल 2023-24 में 79,090 पर्यटकों ने हाथी की सवारी की. वहीं 2024-25 में 67,018 पर्यटक हाथी सफारी के लिए पहुंचे. इसके बाद 2025-26 में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई और हाथी सफारी करने वाले पर्यटकों की संख्या 48,474 रह गई. इस तरह महामारी के बाद संख्या में सुधार के बावजूद हाथी सफारी की लोकप्रियता लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है .

जयपुर: कभी गुलाबी शहर आने वाले विदेशी सैलानियों के सबसे पसंदीदा आकर्षणों में आमेर किले में हाथी की सवारी शामिल थी, जो वक्त के साथ हाशिये पर जा रही है. आंकड़े बयां करते हैं कि कभी शाही तजुर्बे का हिस्सा समझी जाने वाली हाथी की सवारी को अब बहुत कम पर्यटक पसंद कर रहे हैं और इससे दूरी भी बना रहे हैं. यहां तक की अब स्थानीय ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर और गाइड्स ने हाथी सफारी को अपनी लिस्ट से हटा दिया है. आमेर किले में हाथी सफारी के आंकड़े भी इस बदलाव की तस्वीर साफ करते हैं.

आमेर की जगह हाथी गांव हुआ लोकप्रिय: टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ समय से पर्यटक आमेर किले में एलिफेंट राइड की जगह हाथी गांव की ओर रुझान दिखा रहे हैं. उनका मानना है कि एक्लपीरीमेंटल ट्यूरिज्म के इस दौर में हाथी गांव जैसे प्राकृतिक माहौल में आने वाले पर्यटक अपने हाथ से हाथियों को केले और गन्ने खिलाते हैं. वहां हाथी सफारी से ज्यादा समय बिताते हैं. सोशल मीडिया भी इसके प्रचार को आगे लाता है. यह भी एक वजह है जिसके चलते आमेर में राइड को लेकर दिलचस्पी कम दिखने लगी है.

हाथी सफारी से दूरी के कारण (ETV Bharat GFX)

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'एथिकल एलीफेंट टूरिज्म का दौर': वे मानते हैं कि धीरे-धीरे यह और कम होती जा रही है, क्योकि गाइड मांग के अनुसार ही पर्यटकों को सेवाएं देते हैं. जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हाथी सफारी को अपने पैकेज में शामिल नहीं करतीं, तो स्थानीय स्तर पर भी इसकी मांग कम हो जाती है. महेश शर्मा इसे एथिकल एलीफेंट टूरिज्म का नाम देते हैं क्योकि अब के दौर में पर्यटन के साथ पशुओं के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है. उनका कहना है कि आमेर किला अभी भी ज्यादातर ट्रैवल एजेंसियों की ओर से जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की 'टू-डू लिस्ट' में हाथी की सवारी अब पहले जैसी जगह नहीं रखती.

हाथी गांव क्यों बन रहा पसंद... (ETV Bharat GFX)

'पर्यटकों की बदलती पसंद प्रमुख कारण': पर्यटन कारोबारी संजय कौशिक मानते हैं कि हाथी सफारी की मांग में कमी के पीछे विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट और पर्यटकों की बदलती पसंद प्रमुख कारण हैं. खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में पशु कल्याण को लेकर बढ़ती जागरूकता का असर हाथी सफारी पर दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि अब कई पर्यटक जानवरों पर आधारित गतिविधियों के बजाय एक्सपिरिमेंटल ट्यूरिज्म, जीप सफारी और अन्य पर्यटन और एडवेंचर बेस्ड गतिविधियों को प्राथमिकता दे रहे हैं. वन्यजीव पर्यटन के बढ़ते विकल्पों ने भी पर्यटकों को हाथी सफारी के अलावा दूसरे विकल्प उपलब्ध कराए हैं. शहर में लेपर्ड सफारी और लॉयन सफारी भी अब पसंद की जा रही है.

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हाथी गांव में पूरा प्राकृतिक माहौल: वहीं हाथी पालक आसिफ मानते हैं कि आमेर किले की एलिफेंट राइड विश्व प्रसिद्ध है. वे कहते हैं कि आमेर किला दुनिया का एक मात्र ऐसा विरासत स्थल है, जहां हाथी की सवारी के जरिए भी पहुंचा जा सकता है. लेकिन आमेर किले की तुलना में हाथी गांव में होने वाली सफारी का रोमांच अलग ही होता है. यहां प्राकृतिक माहौल के बीच हाथी की सवारी करने पर पर्यटकों का अनुभव अलग ही हो जाता है. वे कहते हैं कि हाथी गांव में मौजूद तालाब में जब हाथी उतरते हैं, तो इसका लुत्फ लेने में सैलानियों का आनंद और बढ़ जाता है. हाथी गांव में पर्यटकों को हाथियों को खाना खिलाने, उन्हें नहलाने और प्राकृतिक रंगों से पेंट करने जैसी गतिविधियों का अनुभव मिलता है. इसके अलावा गांव की रेतीली सड़कों पर हाथियों के साथ सवारी का अनुभव भी अलग है.

घटनाएं जिन पर विदेश तक उठे सवाल (ETV Bharat GFX)

वन्यजीव प्रेमियों की आवाज का असर: वन्यजीव प्रेमी सूरज सोनी कहते हैं कि हाथी एक विशिष्ट जीव है, जिसे वन्यजीव प्रेमी और श्रद्धालु दोनों ही आदर से देखते हैं. जयपुर के हाथी गांव में लोग इन हाथियों को भोजन करवाने जाते हैं और सहजीवन का अस्तित्व पाते हैं. जबकि हाथी सफारी के नाम पर इन विशाल वन्यजीवों को सवारी के लिए तैयार करने के दौरान उनके साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है. उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से चलाए जा रहे क्रूरता मुक्त पर्यटन अभियानों ने भी हाथी सफारी की लोकप्रियता में गिरावट में योगदान दिया है.

हाथी सफारी पर रोक की मांग: वे कहते हैं कि हाथी की पीठ बोझा ढोने के लिए नहीं बनी है और यह काम उनके लिए कष्टकारी होता है. वे कहते हैं कि हाथी को नियंत्रित करने वाले अंकुश की पीड़ा इस बेजुबान प्राणी के लिए काफी पीड़ादायक होती है. जो वन्यजीव से हिंसा की श्रेणी में आता है. इसलिए वे कहते हैं कि हाथी गांव में पर्यटन आमेर की तुलना में बेहतर विकल्प है. हाल में हाथी दिवस पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) और अन्य संगठनों की ओर से चलाए जा रहे अभियानों का भी पर्यटकों की पसंद पर असर पड़ा है. जिसमें इस तरह की सवारी में हाथियों के साथ अनावश्यक दर्द और तकलीफ को लेकर आवाज उठाई गई है. यहीं कारण है कि कई ट्रैवल एजेंसियों ने हाथी की सवारी को अपने यात्रा कार्यक्रमों से बाहर कर दिया है. सोनी ने मांग की है कि आमेर में हाथी सफारी पर रोक लगाई जानी चाहिए.