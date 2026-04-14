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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन, पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, विजय बघेल ने बताया ऐतिहासिक कदम

दुर्ग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.कैबिनेट की इस मंजूरी को हर ओर स्वागत हो रहा है. इस ऐतिहासिक निर्णय पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है.

''पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं''

सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है.