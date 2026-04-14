ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन, पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, विजय बघेल ने बताया ऐतिहासिक कदम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन की मंजूरी मिलने का स्वागत हो रहा है. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है.

Amendment in Nari Shakti Vandan Act
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.कैबिनेट की इस मंजूरी को हर ओर स्वागत हो रहा है. इस ऐतिहासिक निर्णय पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है.

''पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं''

सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का स्वागत (Etv Bharat)

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह बिल दशकों से लंबित था, जिसे अब मोदी सरकार ने धरातल पर उतारने का साहस दिखाया है. कांग्रेस ने केवल वर्षों तक इस मुद्दे पर राजनीति की और बकवास की. पूर्व की सरकारों में इच्छाशक्ति की कमी के कारण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रहीं- विजय बघेल,सांसद

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जो संकल्प लिया था, उसे सिद्ध कर दिखाया है. सांसद ने कहा कि विशेष सत्र के दौरान 16 से 18 अप्रैल को इस बिल पर गहन चर्चा होगी, जिसके बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी. यह अधिनियम देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाई प्रदान करेगा.

कृषि और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू, जानें आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा का शेड्यूल

क्या है 'सियान गुड़ी’: कैसे एक छत के नीचे सुरक्षा, सम्मान और खुशियों का लगता है मेला

जलियांवाला बाग शहादत दिवस: राष्ट्रीय दिशा मंच ने जयस्तम्भ चौक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

TAGGED:

PRAISE OF PM MODI DECISION
MP VIJAY BAGHEL
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
पीएम मोदी
AMENDMENT IN NARI SHAKTI VANDAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.