विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया धारा-118 पर लाया गया संशोधन विधेयक
समिति में इस बिल पर विचार विमर्श करने के बाद इस बिल को आगामी बजट सत्र में लाने की तैयारी.
Published : December 6, 2025 at 12:35 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रवर समिति को धारा-118 पर लाया गया संशोधन विधेयक भेजा गया है. प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया. इस मौके पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रवर समिति को भेजने की मांग उठाई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने को स्वीकृति दी है.
विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक प्रवर समिति को भेजा है. राजस्व मंत्री को समिति गठन की अधिसूचना जल्द जारी करनी होगी. वहीं, इस पूरे मामले में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "एचपी लैंड रिफार्म एंड टेनेंसी एक्ट में धारा 118 को प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार वर्ष 1972 में लेकर आए थे. कांग्रेस की विचारधारा से यह कानून बना, जिसे कांग्रेस कभी भी कमजोर नहीं करेगी, इसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, जिसके बारे में बिल पर आज चर्चा हुई है. जबकि इससे पहले ही धारा 118 में संशोधन करके बाहरी लोगों को हिमाचल की जमीन खरीदने का रास्ता खोलने की बातें कहते हुए गुमराह किया गया.
संशोधन विधेयक को लेकर क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष?
धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के अंतिम दिन पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राजस्व मंत्री ने कहा कि, बिल पर आज चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया कि इस बिल को लेकर लोगों में किसी किस्म का शक न रहे. इसलिए इस बिल को विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य मौजूद होंगे, समिति में इस बिल पर विचार विमर्श करके इस बिल को आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा. इसके लिए विधानसभा में नियम बने हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बिल को लेकर अगले बजट सत्र से पहले सेलेक्ट कमेटी की रिकमंडेशन आ जानी चाहिए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "इसमें भूमि बेचने का कोई प्रावधान नहीं है. इसमें मात्र राज्य की सहकारी समितियों को जिसमें सभी कृषक शामिल है, मात्र उसे धारा-118 से छूट दी जाएगी. उसमें एक भी गैर-कृषक के आने से अनुमति नहीं होगी. भूमि लीज मामले को विचार किया जाएगा. रेरा और हिमुडा भवनों को एक बार बेचने के बाद फिर से बेचने को नहीं लेनी पड़ेगी. पांच साल तक भवन का निर्माण कुछ फीसदी कार्य शेष रहने पर ही अतिरिक्त समय किया जाए. विधेयक को सेलेक्ट समिति को भेजने की बात कही है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी शामिल किया जाएगा. बद्दी में भी बड़ी परमिशन पूर्व सरकार से दी गई."
इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, मुख्यमंत्री एवं विपक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे दोनों पक्षों से बनने वाली सेलेक्ट समिति गठित करने और उसमें विचार-विमर्श के बाद बजट सत्र में रखा जाएगा. राजस्व मंत्री जगत सिंह ने हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार संशोधन 2025 ( 2025 का विधेयक संख्या 25) को विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया.
'प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा आसान'
राजस्व मंत्री ने कहा कि, धारा-118 1972 में प्रस्तावित संशोधन लाया गया है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सरलीकरण किया जा रहा है. इसमें हिमाचल के भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधर में लटक रहे हैं. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इज डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है. इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कम समय के लिए भूमि को लीज में दिया जा सकेगा. राज्य में सहकारी कार्य से 20 लाख से अधिक लोग जुड़े है, ऐसे में उन्हें भी लाभ मिल पाएगा.
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "राज्य के उक्त लोगों को ध्यान में रखते हुए संशोधन लाया जा रहा है. विपक्ष की ओर से धारा- 118 को कमजोर करने की बात कही जा रही है. लेकिन, बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है. इसमें मात्र ग्रामीण परिवेश में बने भवन को गैर-कानूनी तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसमें 11 महीने के लिए एफिडेविट बनाया जा रहा है. जबकि 12 माह पर 118 की अनुमति लेनी पड़ती है. इसमें मात्र 10 वर्षों के लिए भवनों को कानूनी रूप से लीज में दे सकते हैं. इससे पहले भी ये प्रोविजन उपलब्ध था, जबकि पूर्व सरकार ने इसे बंद किया था."
नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने विधयेक पर चर्चा करते हुए कहा कि, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार ने पूर्ण राजयत्व का दर्जा देने के बड़ा भूमि सुधार अधिनियम 1972 में धारा 118 लाई गई थी. लेकिन,. इसको कमजोर करने का काम पहले भी किया गया है, अब फिर से संशोधन कर बहुत कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. इसमें राज्य सरकार की ओर से मात्र राजस्व की चिंता की जा रही है.
10 साल के लिए भूमि लीज पर ले सकेंगे गैर-कृषक
रणधीर शर्मा ने कहा कि, ग्रामीण क्षेत्र में भी गैर-कृषक 10 साल के लिए भूमि लीज पर ले सकेंगे. हिमाचल में आज कितने ही भवन बन रहे हैं, जोकि अब बाहरी राज्य के लोग ही आकर यहां होम स्टे सहित अन्य गतिविधियां करेंगे. बाहरी लोगों को ग्रामीण परिवेश में आने की अनुमति प्रदान की जा रही है. पहले शहरी क्षेत्र में था, जोकि अब ग्रामीण क्षेत्र में छूट देने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, इससे हिमाचल के लोगों को लैंड लेस किए जाने का कार्य किया जा सकता है. विधायक ने कहा कि, इसमें 10 की बजाय 20 वर्षों के लिए लीज प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. क्लॉज ई को भी बदला गया है, जिसमें कंपनी एक्ट को बदला है, जबकि सभी कृषक सदस्यों के होने की बात कही गई है. इसमें धार्मिक संस्थाएं कृषक व कंपनी को भी अनुमति दी जाए.
फ्लॉट खरीदने पर दो साल में निर्माण
हिमुडा में जिसने प्रॉपटी बेचने के लिए धारा-118 में परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि उसको भी बाहर निकाला जा रहा है. प्रॉपर्टी महंगे दामों पर बेचने का रास्ता खुल जाएगा. रेरा में भी 500 स्क्वेयर मीटर तक का रास्ता खोल दिया गया है. पहले फ्लॉट खरीदने पर दो साल में निर्माण करना होता है, अब टाइम पीरियड को 5 साल किया गया है, जबकि एक बार फिर 5 साल की एक्सटेंशन का प्रावधान है.
इस तरह से हिमाचल में प्रॉपटी डीलरों की फ़ौज खड़ी करने का काम था. उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण बिल है, इसका स्वरूप बदलने से राज्य को बड़ा नुकसान होगा. इसमें अधिक भवन निर्माण से पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा. बाहरी लोगों को रास्ता खोलने से हिमाचल की संस्कृति भोले-भाले लोग प्रभावित होंगे. रणधीर शर्मा ने आवश्यक संशोधन कर सलेक्ट कमेटी को भेजकर बजट सत्र में बिल लाएं जाएं.
