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वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन, युवाओं को मिली राहत, जानिये कैसे

उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली में संशोधन किया गया है.

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सीधी भर्ती नियमावली बदलाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 5:46 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन कर दिया गया है.

बता दें नई नियमावली के तहत अब सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए 25 साल अधिकतम आयु कर दी है. इस नियमावली से 22 साल अधिकतम आयु थी. नई नियमावली के तहत अब सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी. जिस वर्ष भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से जारी होगा.

इसके अनुसार अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी अनिवार्य होगी. पहले नियम में आयु सीमा का निर्धारण भी 1 जुलाई के आधार पर किया जाता था, लेकिन संशोधित प्रावधान में आयु संबंधी नियमों को अधिक स्पष्ट करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है.

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संशोधन (ETV Bharat)

सरकार ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती के लिए नियमावली के प्रकाशन की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों की आयु में एकमुश्त छूट दी जाएगी. यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लागू होगी. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर चयन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्ट बनाना बताया गया है.

सीधी भर्ती नियमावली में बदलाव होने के बाद युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा. अब बड़ी संख्या में युवा सीधी भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे. आयु सीमा में किये गये बदलाव से युवा लाभान्निवत होंगे.

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