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वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन, युवाओं को मिली राहत, जानिये कैसे

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन कर दिया गया है.

बता दें नई नियमावली के तहत अब सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए 25 साल अधिकतम आयु कर दी है. इस नियमावली से 22 साल अधिकतम आयु थी. नई नियमावली के तहत अब सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी. जिस वर्ष भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से जारी होगा.

इसके अनुसार अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी अनिवार्य होगी. पहले नियम में आयु सीमा का निर्धारण भी 1 जुलाई के आधार पर किया जाता था, लेकिन संशोधित प्रावधान में आयु संबंधी नियमों को अधिक स्पष्ट करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है.