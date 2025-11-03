ETV Bharat / state

आमदई माइंस जीरो प्वाइंट पर चल रहा आंदोलन खत्म, ग्रामीण परिवहन संघ की मांगें कंपनी ने मानी

विवाद खत्म होने के बाद कल से लोडिंग का काम हो जाएगा शुरू.

AMDAI MINES ZERO POINT PROTEST
आमदई माइंस जीरो प्वाइंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 3, 2025 at 5:36 PM IST

नारायणपुर: आमदई माइंस जीरो प्वाइंट पर करीब 1 महीने से ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे. महीनेभर से चल रहा ग्रामीण परिवहन संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज आखिरकार खत्म हो गया. कंपनी प्रबंधन ने बैठक के बाद ग्रामीण परिवहन संघ और टांसपोर्टरों की मांगों को मान लिया.

जीरो प्वाइंट पर चल रहा आंदोलन खत्म: ग्रामीण परिवहन संघ और ट्रांसपोर्टरों के बीच लंबी चली बैठक के बाद आंदोलन को खत्म करने पर सहमति बनी. आंदोलन के चलते सुबह से दोपहर तक माइंस में लोडिंग और परिवहन पूरी तरह ठप रहा.

ग्रामीण परिवहन संघ की मांगें कंपनी ने मानी (ETV Bharat)

कंपनी के लोगों के साथ आज हमारी बैठक हुई. बैठक में कंपनी ने बताया कि जो लोडिंग का काम पिछले दिनों से बंद था उसे फिर से शुरू किया जा रहा है: फूलसिंह कचलाम, स्थानीय नेता, CPI

क्या है विवाद के पीछे की वजह: दरअसल स्थानीय लोगों की मानें तो नारायणपुर के आमदई क्षेत्र स्थित निको कंपनी की लौह अयस्क खदान से लोहा अयस्क की लोडिंग एवं परिवहन को लेकर दो परिवहन समूहों, नव गठित ग्रामीण परिवहन संघ और मालिक परिवहन संघ के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था.

जिला प्रशासन, कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के बीच चर्चा हुई. बैठक में इस बात पर सहमति बनी की लोडिंग का काम फिर से स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को दिया जाएगा: रामसाय दुग्गा, सदस्य, ग्रामीण परिवहन संघ

ग्रामीण परिवहन संघ का आरोप: संघ का आरोप था कि कंपनी के द्वारा उन्हें स्थानीय मान्यता नहीं दी जा रही और लोडिंग कार्य केवल पुराने संघ या बाहरी ट्रांसपोर्टरों को दिया जा रहा है. इस भेदभाव के विरोध में ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया.

AMDAI MINES ZERO POINT PROTEST
आंदोलन खत्म (ETV Bharat)

स्थानीय ट्रांसपोर्टर लोडिंग नहीं दिए जाने से परेशान थे. हमारा आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था. आज जब हम आंदोलन स्थल पर प्रदर्शन करने आए तो कंपनी, जिला प्रशासन और ग्रामीण परिवहन संघ सदस्यों के बीच बातचीत हुई. बातचीत में कंपनी ने भरोसा दिया कि बाहरी ट्रांसफोर्टरों से लोडिंग नहीं करवाएंगे. ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्यों को लोडिंग का काम पहले की तरह दिया जाएगा. इस बात का आश्वासन मिलने के बाद हम लोगों ने आंदोलन खत्म कर दिया: मनोज कुमार दुग्गा, जिला अध्यक्ष, ग्रामीण परिवहन संघ

प्रदर्शन की वजह से माल ढुलाई पर पड़ा असर: धरना प्रदर्शन शुरु होते ही आज सुबह से दोपहर 2 बजे तक सैकड़ों ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही. माइंस के मुख्य गेट पर धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिवहन कार्यकर्ता मौजूद रहे. स्थिति को देखते हुए प्रशासन और निको कंपनी के प्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद नव निर्मित ग्रामीण परिवहन संघ, निको कंपनी और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के बीच मध्यस्थता बैठक हुई.

निको कंपनी के साथ हुई बैठक: बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब से ग्रामीण परिवहन संघ को भी लौह अयस्क परिवहन का समान अवसर दिया जाएगा. इस सहमति के बाद ग्रामीण परिवहन संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की.

आमदई माइंस में लोडिंग और परिवहन का काम शुरू: मध्यस्थता से विवाद सुलझने के बाद अब आमदई माइंस में लोडिंग और परिवहन कार्य फिर से सामान्य होने की उम्मीद लोगों ने जताई है. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शांति एवं समन्वय बनाए रखने की अपील भी स्थानीय लोगों से की है. ग्रामीण परिवहन संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में उनकी उपेक्षा की गई तो वे फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

नारायणपुर में आमदई माइंस के खिलाफ प्रदर्शन, कनेरा में महिलाओं ने किया चक्काजाम

निको प्रबंधन पर सौतेला व्यवहार का आरोप, ग्रामीण परिवहन संघ का हंगामा

नारायणपुर में ग्रामीण परिवहन संघ के आरोपों पर मालक परिवहन संघ का जवाब, कहा– भेदभाव के आरोप निराधार

AMDAI MINES
RURAL TRANSPORT ASSOCIATION
NARAYANPUR
NIKO COMPANY IRON ORE MINE
AMDAI MINES ZERO POINT PROTEST

