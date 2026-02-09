ETV Bharat / state

आमदई माइंस में 6 दिन से खनन और परिवहन ठप, नारायणपुर में मजदूर हड़ताल पर, कैटेगरी अपग्रेड की मांग

नारायणपुर: जिले के आमदई लौह अयस्क माइंस में मजदूर संगठन और माइंस प्रबंधन के बीच उपजे विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है. मजदूरों को अकुशल से अर्ध-कुशल (सेमी-स्किल) श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से सैकड़ों स्थानीय मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. जिससे पूरा काम प्रभावित हो रहा है. वहीं कंपनी का कहना है कि वो मजदूरों के हित में कार्य कर रही है. कई सुविधाएं उन्हें दी जा रही है.

आमदई माइंस के जीरो पॉइंट पर चल रहे इस आंदोलन में 400 से अधिक स्थानीय मजदूर शामिल हैं. मजदूरों की हड़ताल के कारण माइंस में लौह अयस्क उत्खनन पूरी तरह ठप है, वहीं परिवहन में लगी सैकड़ों भारी वाहनों के पहिए पिछले 6 दिनों से थमे हुए हैं. जिससे हजारों लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है. वाहन संचालन बंद होने से वाहन मालिकों, ड्राइवरों और हेल्परों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है.

आमदई माइंस के मजदूरों की हड़ताल, कैटेगरी अपग्रेड की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मजदूर अर्ध-कुशल श्रेणी की मांग पर अड़े

कई वाहन मालिकों का कहना है कि किस्त, मेंटेनेंस और कर्मचारियों के वेतन को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है. जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है. वहीं मजदूर संगठन का आरोप है कि माइंस प्रबंधन द्वारा वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को अब तक अकुशल श्रेणी में ही रखा गया है. न तो उन्हें अर्ध-कुशल श्रेणी में अपग्रेड किया जा रहा है और न ही रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जा रहा है.

अनस्किल्ड बने रहने से वेतन, रोजगार के साथ भविष्य पर संकट है. कंपनी ने तीन साल पूरे होने के बाद श्रेणी विभाजन का वादा किया था, लेकिन अब प्रबंधन अपने वादे से मुकर रहा है.- प्रदर्शनकारी मजदूर

6 दिनों से सैकड़ों स्थानीय मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चर्चा से समाधान निकालने की कोशिश

मजदूरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा. इधर, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जायसवाल निको प्रबंधन और मजदूर संघ के बीच चर्चा के माध्यम से समाधान निकालने की कवायद जारी है. छोटे डोंगर परिवहन समिति के सदस्य भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते नजर आ रहे हैं, ताकि कामकाज जल्द बहाल हो सके.

कंपनी ने एग्रीमेंट का दिया हवाला

पूरे मामले पर निको कंपनी के सहायक महाप्रबंधक एच.एन. झा ने मजदूरों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी लगातार मजदूरों के हित में कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि हर वर्ष मजदूरों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाती है, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो मांग की जा रही है, वह श्रम समझौते (एग्रीमेंट) का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे मानना मुश्किल है.

कंपनी ने जितना रिक्वायरमेंट है लेबर का हमारा, उससे चार गुना ज्यादा लिया है क्योंकि यहीं पर माइंस है तो सभी को रोजगार मिलेगा. हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेनोटिफिकेशन है, टाइम टू हर 6 महीना में रिवाइज होता है, उसका पेमेंट टाइम टू टाइम हम रिवाइज करके दे रहे हैं. एडिशनल बोनस भी दे रहे हैं. अब हड़ताली मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं जल्दी इसका समाधान निकालेंगे- दासरथी बुधिया, सीनियर मैनेजर HR

लौह अयस्क उत्खनन पूरी तरह ठप, सैकड़ों भारी वाहनों के पहिए थमे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आमदई माइंस में जारी यह टकराव अब केवल मजदूर और प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर परिवहन क्षेत्र, वाहन मालिकों और जिले की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है. जहां मजदूर अपने भविष्य और सम्मानजनक रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं प्रबंधन नियमों और समझौतों का हवाला दे रहा है.