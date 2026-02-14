ETV Bharat / state

हड़ताल के तीसरे दिन सड़कों पर उतरे एम्बुलेंस कर्मी, मंडी में सरकार-कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी में हड़ताल पर चल रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की हड़ताल के तीसरे दिन शनिवार को मंडी शहर के चौहट्टा बाजार में सरकार और निजी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया.

इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार और निजी कंपनी का पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. पुतला दहन से पहले कर्मचारियों द्वारा शहर में प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली गई, जिससे आम जनता का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया जा सके. इस प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू ने किया. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए.

सीटू जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह और यूनियन प्रधान सुमित कुमार ने कहा, 'सरकार और निजी कंपनी द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है. कर्मचारियों से ओवरटाइम कराया जाता है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जाता. इसके अलावा वेतन में हाउस रेंट और ओवरटाइम को जोड़कर दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तव में कर्मचारियों को बहुत कम राशि मिल रही है'.

यूनियन नेताओं ने बताया कि वर्ष 2022 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजी कंपनी के साथ पांच साल का समझौता किया गया था. इस समझौते के तहत मजदूरों को दिए जाने वाले मासिक वेतन में ओवरटाइम और हाउस रेंट को शामिल कर दिया गया, जबकि कंपनी द्वारा अदा किया जाने वाला पीएफ भी मजदूरों के वेतन से ही काटा जा रहा है. वर्तमान में कर्मचारियों को मात्र 5700 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, जबकि सरकार की तय दरों के अनुसार उन्हें 13,750 रुपये वेतन मिलना चाहिए. इसके अतिरिक्त दो गुना ओवरटाइम अलग से देय है, जो कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा.