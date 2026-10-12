ETV Bharat / state

महीनों से वेतन का इंतजार, 108 एबुंलेंस चालकों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने फैलाये हाथ

प्रदर्शन के करते एंबुलेंस कर्मी ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है. महीनों से वेतन नहीं मिलने और एंबुलेंस की खराब हालत से परेशान कर्मचारियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया. झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष भिक्षाटन कर अपना विरोध दर्ज कराया.