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श्रीकोट बेस हॉस्पिटल के समीप बिना चालक के दौड़ पड़ी एंबुलेंस, 3 गाड़ियों को मारी टक्कर

पौड़ी: ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है. बढ़ते यातायात के बीच इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती हैं. इसी क्रम में गुरुवार को श्रीनगर के श्रीकोट स्थित बेस चिकित्सालय की पुरानी मोर्चरी के पास एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जानकारी के अनुसार, एक एंबुलेंस चालक के वाहन से उतरने के बाद अचानक सड़क पर आगे बढ़ गई. बेकाबू एंबुलेंस ने वहां खड़े तीन वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा है. राहत की बात यह रही कि उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजर रहे किसी यात्री वाहन से एंबुलेंस की टक्कर नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है. श्रीकोट स्थित बेस चिकित्सालय की पुरानी मोर्चरी के पास गुरुवार एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब एक एंबुलेंस चालक के नीचे उतरने के बाद अचानक बिना चालक के ही आगे बढ़ गई. बेकाबू एंबुलेंस ने रास्ते में खड़े तीन वाहनों और एक मकान की बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.