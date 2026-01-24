ETV Bharat / state

रामनगर कोसी बैराज जाम में फंसी एंबुलेंस, आफत में मरीज की जान, राहगीर भी परेशान

जाम के कारण पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

AMBULANCE STUCK IN TRAFFIC JAM
रामनगर कोसी बैराज जाम में फंसी एंबुलेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
रामनगर: गंभीर रूप से बीमार अपने पिता को रुद्रपुर में उपचार के लिए दिखाकर एंबुलेंस के माध्यम से रामनगर लौट रहे सुनील रस्तोगी को शनिवार को भारी जाम का सामना करना पड़ा. रामनगर के कोसी बैराज के पास एंबुलेंस काफी देर तक जाम में फंसी रही. जिससे मरीज की हालत को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई. सबसे गंभीर बात यह रही कि मौके पर न तो कोई स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद था, न ट्रैफिक पुलिस और न ही होमगार्ड की तैनाती दिखाई दी.

बताया गया कि एंबुलेंस को जाम से बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने मदद की. जिसके बाद काफी देर बाद वाहन आगे बढ़ सका. सुनील रस्तोगी ने बताया उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं. जाम के कारण उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते इतना बड़ा जाम लगा रहा. कोसी बैराज व आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू कराने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था.

गौरतलब है कि शनिवार से सोमवार तक लगातार तीन दिन की छुट्टी के चलते वीकेंड का दबाव रामनगर में साफ नजर आया. शनिवार सुबह से ही शहर के विभिन्न मार्गों पर कई घंटे लंबा जाम लगा रहा. जाम की वजह से न केवल पर्यटक और बाहरी राज्यों से आए लोग काफी देर तक फंसे रहे. स्थानीय निवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन भी जाम में फंसे रहे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वीकेंड को देखते हुए हर बार प्रशासन द्वारा यातायात डायवर्जन प्लान बनाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाता. नतीजतन रामनगर शहर को बार-बार जाम की समस्या से जूझना पड़ता है.

शनिवार से सोमवार तक तीन दिन के वीकेंड के कारण बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक रामनगर पहुंच रहे हैं. इसके अलावा शुक्रवार को हुई बारिश और नैनीताल व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते भी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. जिससे यातायात पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है.

प्रमोद कुमार, एसडीएम

उन्होंने बताया इस संबंध में सीओ सुमित पांडे से वार्ता कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.

TAGGED:

रामनगर जाम में फंसी एंबुलेंस
रामनगर कोसी बैराज जाम
रामनगर में भयंकर जाम
AMBULANCE STUCK IN TRAFFIC JAM

संपादक की पसंद

