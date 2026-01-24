ETV Bharat / state

रामनगर कोसी बैराज जाम में फंसी एंबुलेंस, आफत में मरीज की जान, राहगीर भी परेशान

रामनगर: गंभीर रूप से बीमार अपने पिता को रुद्रपुर में उपचार के लिए दिखाकर एंबुलेंस के माध्यम से रामनगर लौट रहे सुनील रस्तोगी को शनिवार को भारी जाम का सामना करना पड़ा. रामनगर के कोसी बैराज के पास एंबुलेंस काफी देर तक जाम में फंसी रही. जिससे मरीज की हालत को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई. सबसे गंभीर बात यह रही कि मौके पर न तो कोई स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद था, न ट्रैफिक पुलिस और न ही होमगार्ड की तैनाती दिखाई दी.

बताया गया कि एंबुलेंस को जाम से बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने मदद की. जिसके बाद काफी देर बाद वाहन आगे बढ़ सका. सुनील रस्तोगी ने बताया उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं. जाम के कारण उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते इतना बड़ा जाम लगा रहा. कोसी बैराज व आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू कराने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था.

रामनगर कोसी बैराज जाम में फंसी एंबुलेंस (ETV Bharat)

गौरतलब है कि शनिवार से सोमवार तक लगातार तीन दिन की छुट्टी के चलते वीकेंड का दबाव रामनगर में साफ नजर आया. शनिवार सुबह से ही शहर के विभिन्न मार्गों पर कई घंटे लंबा जाम लगा रहा. जाम की वजह से न केवल पर्यटक और बाहरी राज्यों से आए लोग काफी देर तक फंसे रहे. स्थानीय निवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन भी जाम में फंसे रहे.