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मसूरी के भयंकर जाम में फंसी एम्बुलेंस, सड़क पर थमी सांसें, बढ़ी बेचैनी, जानिये फिर क्या हुआ

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में हर पर्यटन सीजन के साथ जाम की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है. शुक्रवार को सामने आई एक घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि यदि सड़क पर जिंदगी और मौत की जंग चल रही हो तो क्या मसूरी की सड़कों पर उसके लिए रास्ता बचा है?



शुक्रवार को स्प्रिंग रोड पर एक गंभीर मरीज को लेकर देहरादून जा रही एंबुलेंस भीषण जाम में फंस गई. सायरन बजता रहा, लोग रास्ता बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संकरी सड़क और दोनों ओर खड़े वाहनों के कारण एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी. कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो जाम ने मरीज की जिंदगी की रफ्तार को ही थाम लिया हो.

सड़क पर थमी सांसें, बढ़ी बेचैनी: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एंबुलेंस काफी देर तक जाम में फंसी रही. मरीज के परिजन लगातार स्वास्थ्यकर्मियों से स्थिति पूछते रहे, जबकि आसपास मौजूद लोग भी एंबुलेंस को निकालने का प्रयास करते रहे. स्प्रिंग रोड की संकरी सड़क और अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा बन गई.स्थिति तब और गंभीर हो गई जब चिकित्सकीय सहायता के लिए मरीज को जल्द देहरादून पहुंचाना जरूरी हो गया. इसके बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने वैकल्पिक रास्ते की तलाश शुरू की.

आईटीबीपी ने दिखाई संवेदनशीलता: मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए आईटीबीपी अधिकारियों से संपर्क किया गया. विशेष अनुमति मिलने के बाद एंबुलेंस को आईटीबीपी परिसर के मार्ग से निकालकर गैजमेंट क्षेत्र होते हुए देहरादून भेजा गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर यह अनुमति नहीं मिलती तो हालात और गंभीर हो सकते थे. यह घटना जहां आईटीबीपी की संवेदनशीलता को दर्शाती है. वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है.

जाम नहीं, यह आपदा का संकेत: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि स्प्रिंग रोड पर कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े वाहन अक्सर सड़क किनारे खड़े रहते हैं. सड़क पहले से ही संकरी है. ऐसे में थोड़ी सी भी अतिरिक्त पार्किंग पूरे मार्ग को बाधित कर देती है. लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होती.



स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज एक एंबुलेंस फंसी है, कल फायर ब्रिगेड या किसी अन्य आपातकालीन सेवा का वाहन भी फंस सकता है. ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है.