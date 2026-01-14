धोरीमन्ना जन आक्रोश रैली में फंसी एंबुलेंस, टीकाराम जूली ने लोगों से आग्रह कर दिलवाया रास्ता
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस बार विधानसभा में भाजपा सरकार को घेरा जाएगा.
Published : January 14, 2026 at 6:30 PM IST
बाड़मेर: बालोतरा जिले की सीमाएं बदलने के विरोध में पिछले 11 दिनों से धोरीमन्ना में धरने पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के समर्थन में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के कई नेता धोरीमन्ना पहुंचे. यहां उन्होंने आक्रोश रैली शामिल होकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. धोरीमन्ना में आयोजित जन आक्रोश रैली में उमड़ी भीड़ के चलते बाड़मेर-सांचौर नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा. इस दौरान भीड़ के बीच फंसी एक एंबुलेंस को टीकाराम जूली के निवेदन पर रास्ता दिया गया.
एंबुलेंस को दी जगह: पूर्व केबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के समर्थन में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे. इसके बाद सभी एक ही गाड़ी में सवार होकर एसडीएम ऑफिस तक रैली के तौर पर पहुंचे. इस दौरान एक एंबुलेंस भीड़ में फंस गई. उस समय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सम्बोधित करते रहे थे. उन्होंने अपने भाषण को रोककर मंच से लोगों से एंबुलेंस को रास्ता देने का आग्रह किया. इस पर वहां मौजूद लोगों ने एंबुलेंस को जगह दी और निकलने का रास्ता दिया.
पढ़ें: बाड़मेर: सीमाओं में फेरबदल के विरोध में आज धोरीमन्ना में जन आक्रोश रैली, कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल
'इस सरकार को नई बीमारी': जूली ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस सरकार को नई बीमारी हो गई है. जिसका इनको पता नहीं है, लेकिन इस बिमारी का इलाज जनता के पास है. उन्होंने कहा कि जनता अपने वोट से चुनकर जयपुर और दिल्ली भेजती है. वहां जाकर उन्होंने जनता के हक की बात करनी चाहिए. यहां तो जिलों को तोड़ने की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बार हेमाराम चौधरी से गलत पंगा ले लिया. उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि पर्ची के भरोसे मत रहिए. इस पर्ची के चक्कर में कुर्सी चली जाएगी. उन्होंने कहा कि हर महीने मिलने वाली पेंशन और पालनहार पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है.
पढ़ें: धोरीमन्ना में सर्द रात में धरना स्थल पर डटे रहे पूर्व मंत्री हेमाराम, जानिए क्या है वजह
'सरकार ने बदले योजनाओं के नाम': जूली ने कहा कि इस सरकार ने केवल तीन काम किए हैं. कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना और योजनाओं का नाम बदलना. तीसरा काम इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बाड़मेर और जैसलमेर में केवल जमीन देने का किया है. इसके अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है. जूली ने कहा कि हेमाराम चौधरी भयंकर ठंड में भी जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि 28 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है. कांग्रेस इस बार विधानसभा में भी सरकार के मोरिया बोलने (घेरने) का काम करेंगे.
पढ़ें: बाड़मेर-बालोतरा की फिर बदली सीमाएं, जानिए कौन सा हिस्सा किस जिले में हुआ शामिल
पायलट ने किया ये दावा: पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि हेमाराम चौधरी सच्चाई और ईमानदारी की ऐसी मिसाल हैं, जिनके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा हो जाता है. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं, जहां जिले की सीमाओं को बदला गया हो. पायलट ने बताया कि जब वे 2018 में प्रदेशाध्यक्ष थे. हेमाराम चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी. लेकिन जब पायलट ने उन्हें मनाया, तो वे मान गए. पायलट ने दावा किया कि 35 महीने में राजस्थान में कांग्रेस का राज आने वाला है. विधानसभा में भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे. सीएम को जवाब देना पड़ेगा.
इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमाराम चौधरी को युवा टाइगर बताते हुए कहा कि हेमाराम चौधरी अबकी बार हमारी बात मान जाते, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते. डोटासरा ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं, इन बहरूपियों के मोरिया बुला देना. बीजेपी का मोरिया बुलाना है. डोटासरा ने कहा कि इनके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है. हमें डरना नहीं है, मन की लड़ाई लड़नी है. धरने से कुछ नहीं होगा, इनके जहां भी मौके पड़े, वहां मोरिया बुलाने की जरूरत है. रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हेमाराम चौधरी से धरना समाप्त करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि जनता से पूछकर इस पर फैसला लिया जाएगा.