ETV Bharat / state

प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस कर्मी लावारिस लाश लोकबंधु अस्पताल में छोड़कर हुए फरार, करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद

लखनऊ में लोकबंधु अस्पताल ( Photo Credit: ETV Bharat )