प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस कर्मी लावारिस लाश लोकबंधु अस्पताल में छोड़कर हुए फरार, करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद
कृष्णा नगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने कहा कि उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई. यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 10:24 PM IST
लखनऊ: कृष्णा नगर के बाराबिरवा में स्थित एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस के कर्मचारी सोमवार सुबह एक व्यक्ति की लाश लोकबंधु अस्पताल में छोड़कर फरार हो गये. एम्बुलेंस कर्मियों की यह करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. उस व्यक्ति के पास से मिले मोबाइल फोन से उसकी पहचान हो सकी.
पुलिस ने मोबाइल से की शिनाख्त: कृष्णा नगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने कहा कि उस शख्स की पहचान दरोगा खेड़ा थाना सरोजनीनगर निवासी कर्मवीर सिंह (37 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह के रूप में हुई. अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कर्मवीर के परिजनों को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
लोकबंधु अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी मौत: कृष्णा नगर क्षेत्र के बरीगंवा बारावीरवा क्षेत्र में स्थित निजी एसकेडी अस्पताल में सोमवार सुबह ऑटो से इलाज कराने पहुंचे कर्मवीर सिंह की अचानक से हालत बिगड़ गई. अस्पताल स्टाफ हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से कर्मवीर सिंह को पास में स्थित लोकबंधु अस्पताल भेज रहा था. इसी दौरान कर्मवीर सिंह की मौत हो गयी. एम्बुलेंस कर्मचारी उसकी लाश को लोकबंधु अस्पताल के इमरजेंसी में छोड़कर भाग खड़े हुए.
हजरतगंज में फाइनेंस कंपनी में काम करता था: लोकबंधु अस्पताल प्रशासन ने कर्मवीर सिंह की लाश देखकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी. तलाशी में कर्मवीर सिंह के पास से मोबाइल फोन मिला, जिससे उसके परिजनों को जानकारी दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कर्मवीर के परिवार में पत्नी अंजू, बेटा युवराज (13 वर्ष), बेटी प्रज्ञा (10 वर्ष) है. कर्मवीर सिंह हजरतगंज स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था.
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: कृष्णा नगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने कहा कि कर्मवीर सिंह की मौत कैसे हुई. इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हो पाएगा. निजी अस्पताल में उसका इलाज क्यों नहीं किया गया. निजी अस्पताल की एम्बुलेंस के कर्मचारी उसकी लाश लोकबंधु अस्पताल में रखकर क्यों फरार हो गये. इन पहलुओं की जांच की जा रही है. परिजनों की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
