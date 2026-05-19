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देवघर में बदहाल एंबुलेंस सेवा, टोचन के बिना नहीं चल रही गाड़ियां, खराब हुए ज्यादातर पार्ट

एंबुलेंस चालकों और टेक्नीशियन ने बताया कि कई बार मरीज को लेकर अस्पताल जाने के दौरान ही गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है. हाल ही में पालोजोड़ी से एक मरीज को देवघर सदर अस्पताल लाने के दौरान एंबुलेंस का महत्वपूर्ण पार्ट टूट गया था.

स्थिति सिर्फ खराब गाड़ियों तक सीमित नहीं है. इन एंबुलेंसों को चलाने वाले चालक और मरीजों की प्राथमिक चिकित्सा में लगे टेक्नीशियन भी लंबे समय से परेशान हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और खराब गाड़ियों के कारण हर दिन जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है.

खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली एंबुलेंस गाड़ियों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है. कई गाड़ियों के इंजन, ब्रेक, टायर और अन्य महत्वपूर्ण पूर्जे जर्जर हो चुके हैं. इसके बावजूद इन्हीं गाड़ियों के सहारे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

यदि जिले में संचालित 108 एंबुलेंस सेवा की बात करें तो कई एंबुलेंस ऐसी हालत में सड़क पर दौड़ रही हैं. जिन्हें बीच रास्ते में टोचन करके खींचना पड़ता है.

स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बुनियादी और जरूरी कड़ी मानी जाने वाली एंबुलेंस सेवा खुद बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली व्यवस्था ही भरोसेमंद नहीं होगी तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा कितना सफल माना जाए.

देवघर: जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं. दावा किया जाता है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है.

चिंताजनक हालत में एंबुलेंस

जिसके कारण मरीज को अस्पताल पहुंचाने में घंटों की देरी हुई. कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं एक-दो बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी हैं. खराब सड़कों और जर्जर वाहनों की वजह से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी लगातार बढ़ रही है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, देवघर जिले में करीब 22 से 25 की संख्या में 108 एंबुलेंस संचालित हैं. हालांकि इनमें से अधिकांश एंबुलेंस की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

एंबुलेंस सेवा पर कम होता लोगों का भरोसा

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि अब सरकारी एंबुलेंस सेवा पर उनका भरोसा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. कई लोगों ने कहा कि मुफ्त सरकारी सेवा लेने से बेहतर वे निजी एंबुलेंस का सहारा लेना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं क्योंकि सरकारी एंबुलेंस कभी भी रास्ते में खराब हो सकती है. लोगों का कहना है कि मुफ्त सेवा के चक्कर में मरीज की जान जोखिम में पड़ने का डर बना रहता है.

एंबुलेंस की रिपेयरिंग की मांग

एंबुलेंस कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही खराब एंबुलेंसों की रिपेयरिंग नहीं कराई गई और लंबित वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में जिले में 108 एंबुलेंस सेवा ठप हो सकती है. कर्मचारियों का कहना है कि लगातार आर्थिक और मानसिक दबाव में काम करना अब मुश्किल होता जा रहा है.

स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया एंबुलेंस ठीक कराने का वादा

वहीं एंबुलेंस की खराब स्थिति और कर्मियों के बकाया वेतन को लेकर जब जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रमेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही खराब हालत में चल रही एंबुलेंसों की रिपेयरिंग कराई जाएगी साथ ही जिले में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस उपलब्ध रहे, इसके लिए राज्य सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा.

जिन एंबुलेंस कर्मियों का भुगतान लंबित है वह जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा और एंबुलेंस की रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है जल्द से जल्द देवघर के सारे एंबुलेंस दुरुस्त होंगे: विनोद कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, 108 एंबुलेंस

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन सरकारी एंबुलेंसों के भरोसे जिले के गरीब और जरूरतमंद मरीज अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं अगर वही एंबुलेंस दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएंगे तो गरीबों का भरोसा भी टूटना तय है. स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ मानी जाने वाली एंबुलेंस व्यवस्था यदि समय पर मरीजों तक नहीं पहुंच पाती तो इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा.

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