एंबुलेंस में खत्म हुआ पेट्रोल, मरीज की मौत, बलिया डीएम ने SDM को दिया नोटिस, पंप संचालक के खिलाफ एक्शन
गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पर एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया. पेट्रोल पंप भी तेल देने से मना कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 4:02 PM IST
बलिया : एंबुलेंस का पेट्रोल खत्म होने की वजह से एक बुजुर्ग मरीज की अस्पताल पहुंचे से पहले ही मौत हो गई. मामले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संबंधित पेट्रोल पंप के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मामला बैरिया थाना क्षेत्र के पांडेपुर गांव का है.
22 अप्रैल की देर रात छोटू वर्मा को सीने में तेज दर्द हुआ. परिजन उन्हें निजी एंबुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे थे. गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पर एंबुलेंस का तेल खत्म हो गया, जिसके बाद वे पास के भूषण पेट्रोल पंप पर पहुंचे. आरोप है कि वहां एंबुलेंस को तेल देने से मना कर दिया गया.
पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कर्मचारियों से पूछताछ के बाद यह तथ्य सामने आया कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद एंबुलेंस को तेल देने से इंकार कर दिया गया, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई.
जिलाधिकारी ने बताया, आवश्यक कार्य हेतु वाहनों के लिए पेट्रोल पंप पर चार हजार डीजल और आठ हजार लीटर स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद निजी एंबुलेंस को तेल नहीं दिया गया. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
जिलाधिकारी ने बताया कि एंबुलेंस चालक द्वारा घटना की जानकारी फोन पर बैरिया एसडीएम को भी दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली. इस पर भी संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शो-कॉज नोटिस जारी किया है.
घटना के बाद जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की एक बैठक बुलाई गई है. बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों, विशेषकर एंबुलेंस, को उनके लिए सुरक्षित रखे गए स्टॉक में से अनिवार्य रूप से तेल उपलब्ध कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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