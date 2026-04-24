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एंबुलेंस में खत्म हुआ पेट्रोल, मरीज की मौत, बलिया डीएम ने SDM को दिया नोटिस, पंप संचालक के खिलाफ एक्शन

एंबुलेंस में बुजुर्ग मरीज की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )