बेटियों की गूंजी किलकारी; मिर्जापुर में कीचड़ सनी जमीन पर हुई डिलीवरी, आगरा स्टेशन पर 'नन्ही परी' का जन्म
जानकारी होते ही अस्पताल कर्मी डॉक्टर के साथ मौके पर पहुंचे और जच्चा बच्चा को भर्ती किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 9:19 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 9:48 PM IST
मिर्जापुर : यूपी में सोमवार को दो जगहों पर बेटियों की किलकारी गूंजी. मिर्जापुर में एंबुलेंस कर्मियों की लापरवाही के कारण कीचड़ सनी जमीन पर बेटी का जन्म हुआ, तो वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 'नन्हीं परी' ने जन्म लिया.
मिर्जापुर में प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी के लिए ले जा रही एंबुलेंस के कर्मी नेशनल हाईवे पर ही छोड़कर भाग गए. महिला ने कीचड़ सनी जमीन पर बच्ची को जन्म दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला मिर्जापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौंधा का है. मामले की जानकारी होते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया. महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं.
डेढ़ घंटे लेट पहुंची एंबुलेंस : लालगंज थाना क्षेत्र के कोठी खुर्द गांव के रहने वाले अतीक अहमद ने बताया, पत्नी अरवी बानो को सोमवार की रात प्रसव पीड़ा होने पर 102 एंबुलेंस सेवा को फोन कर घर बुला गया. डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची एंबुलेंस से पत्नी को न्यू पीएचसी बरौंधा ले गया. पीएचसी गेट के सामने नेशनल हाईवे पर एंबुलेंस कर्मियों ने पत्नी को नीचे उतार दिया.
कीचड़ में दिया बेटी को जन्म : अतीक ने बताया, पत्नी दर्द से कराह रही थी. मजबूर होकर कीचड़ सनी जमीन पर डिलीवरी करानी पड़ी. जानकारी होते ही अस्पताल कर्मी डॉक्टर के साथ मौके पर पहुंचे और जच्चा बच्चा को भर्ती किया.
मामले में जांच के आदेश : अतीक अहमद ने कहा, ड्राइवर से एंबुलेंस को अस्पताल के अंदर ले जाने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि सड़क खराब है. अंदर नहीं जाएगा. इसके बाद पत्नी को नीचे उतार दिया और भाग गया. प्रभारी चिकित्साधिकारी हलिया डॉ. अवधेश कुमार ने बताया कार्य में लापरवाही बरतने वाले 102 एंबुलेंस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले को उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया गया है.
प्लेटफॉर्म पर दिया 'नन्ही परी' को जन्म : वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर शाम प्लेटफार्म नंबर एक पर नवजात की किलकारी गूंजी. दर्द से कराह रही प्रसूता के लिए जीआरपी और आरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी फरिश्ता बनीं. जिससे ही प्रसूता ने एक नन्ही परी को जन्म दिया. महिला पुलिस कर्मियों की सूचना पर रेलवे डॉक्टर मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक बच्ची की गर्भनाल काटी. जच्चा-बच्चा को रेलवे एंबुलेंस से एसएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को भर्ती किया गया.
सतारा की रहने वाली है महिला : सोमवार शाम करीब 7:50 बजे प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित फूड प्लाजा के पास एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी. डिप्टी एसएस कॉमर्शियल से सूचना मिलते ही जीआरपी कैंट थाना प्रभारी विकास सक्सेना ने टीम को मौके पर भेजा. हेड कांस्टेबल कुसुमलता तुरंत वहां पहुंचीं. मध्य प्रदेश के सतारा निवासी महिला अपने परिजन संग यात्रा कर रही थी.
मसीहा बनीं महिला पुलिसकर्मी : गर्भवती जमीन पर कंबल डालकर लेटी थी. स्थिति गंभीर देख कुसुमलता और आरपीएफ एसआई गुलशन ने बिना देर किए मदद शुरू की. कुछ ही मिनटों में महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. उसी पल स्टेशन पर नवजीवन की मीठी किलकारी गूंज उठी. आस-पास के यात्री भी ठिठक गए. सभी के चेहरे पर खुशी थी.
स्टेशन पर कटा नवजात का गर्भनाल : जन्म के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने नवजात को साफ चादर में लपेटा. और रेलवे डॉक्टर को सूचना दी. डॉ. धीरज गुप्ता, महिला स्टाफ प्रीति और डिप्टी एसएस कॉमर्शियल कृष्णकांत सिंह मौके पर पहुंचे. महिला स्टाफ प्रीति ने नवजात की गर्भनाल काटी.
