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उजड़ गया परिवार: नवजात की मौत के बाद लौट रही एंबुलेंस हादसे का शिकार, पिता की मौत, मां समेत 5 घायल

मोर्चरी के बाहर एकत्रित परिजन. ( ETV Bharat bharatpur )

भरतपुरः एक परिवार पर दुख ऐसा पहाड़ टूटा कि कुछ ही घंटों में उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गईं. सात माह के समय से पहले जन्मी नवजात बच्ची को बचाने के लिए परिवार करीब 20 दिन से जयपुर के अस्पताल में दिन-रात एक कर उपचार करा रहा था. जब डॉक्टरों ने आधी रात को मासूम को मृत घोषित कर दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि घर लौटते वक्त एक और दर्दनाक हादसा उनका इंतजार कर रहा है. नवजात बच्ची के पार्थिव शरीर को लेकर भरतपुर लौट रही एम्बुलेंस लुधावई के पास अज्ञात वाहन से टकरा गई. हादसे में मासूम के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां, दादा-दादी और एम्बुलेंस चालक सहित पांच लोग घायल हो गए. मृतक के भाई राजू ठेकेदार ने बताया की भरतपुर शहर के बी नारायण गेट स्थित कोली मोहल्ला, चन्दन वाली दुकान निवासी 26 वर्षीय हेमंत कुमार बेलदारी का कार्य करते थे. करीब 20 दिन पहले उनकी पत्नी खुशबू ने भरतपुर के जनाना अस्पताल में सात माह (सतमासी) की बच्ची को जन्म दिया था. समय से पहले जन्म लेने के कारण बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी. चिकित्सकों ने उसे तत्काल बेहतर उपचार के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया. पढ़ेंः 11 केवी की बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिरी, चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत