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उजड़ गया परिवार: नवजात की मौत के बाद लौट रही एंबुलेंस हादसे का शिकार, पिता की मौत, मां समेत 5 घायल

मृतक के भाई राजू ठेकेदार ने बताया कि परिवार पहले ही नवजात की मौत से टूट चुका था.

AMBULANCE COLLIDES WITH VEHICLE, NEWBORN DIES IN JAIPUR
मोर्चरी के बाहर एकत्रित परिजन. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 30, 2026 at 9:58 AM IST

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भरतपुरः एक परिवार पर दुख ऐसा पहाड़ टूटा कि कुछ ही घंटों में उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गईं. सात माह के समय से पहले जन्मी नवजात बच्ची को बचाने के लिए परिवार करीब 20 दिन से जयपुर के अस्पताल में दिन-रात एक कर उपचार करा रहा था. जब डॉक्टरों ने आधी रात को मासूम को मृत घोषित कर दिया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि घर लौटते वक्त एक और दर्दनाक हादसा उनका इंतजार कर रहा है. नवजात बच्ची के पार्थिव शरीर को लेकर भरतपुर लौट रही एम्बुलेंस लुधावई के पास अज्ञात वाहन से टकरा गई. हादसे में मासूम के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां, दादा-दादी और एम्बुलेंस चालक सहित पांच लोग घायल हो गए.

मृतक के भाई राजू ठेकेदार ने बताया की भरतपुर शहर के बी नारायण गेट स्थित कोली मोहल्ला, चन्दन वाली दुकान निवासी 26 वर्षीय हेमंत कुमार बेलदारी का कार्य करते थे. करीब 20 दिन पहले उनकी पत्नी खुशबू ने भरतपुर के जनाना अस्पताल में सात माह (सतमासी) की बच्ची को जन्म दिया था. समय से पहले जन्म लेने के कारण बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी. चिकित्सकों ने उसे तत्काल बेहतर उपचार के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया.

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रात में हुई मौतः परिजन उम्मीद की डोर थामे लगातार अस्पताल में बच्ची के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते रहे. इस दौरान नवजात को मशीनों के सहारे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सोमवार देर रात करीब 11:30 से 11:45 बजे के बीच चिकित्सकों ने बताया कि नवजात ने दम तोड़ दिया है. अब वे उसका पार्थिव शरीर अपने साथ ले जा सकते हैं. नवजात के शव को लेकर पूरा परिवार एम्बुलेंस से भरतपुर के लिए रवाना हुआ. इस दौरान मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे भरतपुर के लुधावई के पास एंबुलेंस की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि नवजात के पिता हेमंत कुमार (26) की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना में मृतक की पत्नी खुशबू, उनके पिता (बच्चे के बाबा), मां (बच्चे की दादी) तथा एम्बुलेंस चालक भी घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

हेमंत परिवार का सहारा थाः मृतक के भाई राजू ठेकेदार ने बताया कि परिवार पहले ही नवजात की मौत से टूट चुका था. अस्पताल से बेटी का शव लेकर लौटते समय हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. उन्होंने बताया कि हेमंत परिवार का सहारा थे और बेलदारी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया. पुलिस ने हेमंत कुमार के शव को कब्जे में लेकर आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

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