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एंबुलेंस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, बेमेतरा - कवर्धा नेशनल हाईवे की घटना

एंबुलेंस और ट्रक की टक्कर ( ETV Bharat )

बेमेतरा: रफ्तार के कहर में एक बार फिर 2 लोगों की जान चली गई. मंगलवार देर रात बेमेतरा-कवर्धा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और एंबुलेंस की टक्कर हो गई. आमने-सामने की टक्कर में एंबुलेंस में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. मरने वाले दोनों लोग एंबुलेंस सवार थे. हादसे के बाद बेमेतरा - कवर्धा एनएच पर जाम जैसे हालात बन गए.