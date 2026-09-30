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एंबुलेंस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, बेमेतरा - कवर्धा नेशनल हाईवे की घटना

हादसे में एंबुलेंस में सवार 1 शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट.

BEMETARA KAWARDHA NATIONAL HIGHWAY
एंबुलेंस और ट्रक की टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 6:53 AM IST

3 Min Read
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बेमेतरा: रफ्तार के कहर में एक बार फिर 2 लोगों की जान चली गई. मंगलवार देर रात बेमेतरा-कवर्धा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और एंबुलेंस की टक्कर हो गई. आमने-सामने की टक्कर में एंबुलेंस में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. मरने वाले दोनों लोग एंबुलेंस सवार थे. हादसे के बाद बेमेतरा - कवर्धा एनएच पर जाम जैसे हालात बन गए.

ट्रक और एंबुलेंस की टक्कर, 2 की मौत

खण्डसरा थाना पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, रायपुर के एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस कवर्धा के एक गांव में शव छोड़कर वापस रायपुर लौट रही थी. वहीं ट्रक तिल्दा से चावल खाली कर कवर्धा की ओर जा रहा था. इसी दौरान कन्हेरा इलाके के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एंबुलेंस में सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल युवक ने जिला अस्पताल बेमेतरा में इलाज के दौरान दम तोड़ा.

एंबुलेंस में सवार लोग शव कवर्धा में छोड़कर रायपुर लौट रहे थे

हादसे की सूचना मिलते ही खण्डसरा चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गुए. पुलिस ने मृतक और घायल दोनों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने केस दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है. हालाकि पुलिस ने इस संबंध में अभी कुछ भी नहीं कहा है. हादसे में जिन दो लोगों की जान गई है उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है.

गाड़ी चलाते वक्त इन सावधानियों का रखें ध्यान

  • गाड़ी चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रुप से करें.
  • ट्रैफिक सिग्नल व संकेतों का पालन करें
  • वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएं
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, ईयरफोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें
  • शराब या नशीली दवाओं का सेवन करके कभी भी वाहन न चलाएं
  • आगे चल रहे वाहन से उचित और सुरक्षित दूरी बनाकर रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने पर टक्कर न हो
  • समय-समय पर अपने वाहन के ब्रेक, टायर, लाइट्स और इंडिकेटर की जांच करवाते रहें
  • नींद में गाड़ी न चलाएं
  • गति सीमा पर नियंत्रण रखें
  • रात में लाइट्स का ध्यान रखें, जरूरत के मुताबिक अपर और डिपर लाइट का इस्तेमाल करें
  • ओव्हर टेक करते वक्त स्पीड और कंट्रोल का ध्यान रखें

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