बालाघाट में आग का गोला बनी एंबुलेंस, चालक की जिंदा जलकर मौत, मरीज को आया था छोड़ने
बालाघाट के परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खर्रा के पास की घटना. नागपुर से मरीज को छोड़कर वापस जा रहा था वाहन चालक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 11:04 AM IST
बालाघाट: बालाघाट में एक बार फिर एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां आग का गोला बनी वैन में फंसकर एक शख्स जिंदा जल गया. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक वाहन चालक की पहचान माइकल अंतुने मोरिस (56), निवासी कौशल्या नगर, नागपुर के तौर पर हुई है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की खबर दे दी है.
बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खर्रा के पास की घटना
घटना बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खर्रा के पास तड़के 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है. जहां ओमनी वैन में सवार व्यक्ति मण्डला की ओर जा रहा था. खर्रा गांव के पास वैन पलट गई, और उसमें आग लग गई. वाहन के पलटने से उसमें सवार चालक फंस गया, और आग की चपेट में आने से जिंदा जल गया.
जलती वैन और वाहन चालक को देख राहगीरों ने इसकी सूचना परसवाड़ा पुलिस को दी. हालांकि जब तक लोगों ने देखा काफी देर हो चुकी थी और वाहन में फंसे चालक की मौत हो चुकी थी. पुलिस के मुताबिक घटनास्थल को देखने से प्रथम दृष्टया घटना वाहन के तेज गति में होने की वजह से हुई दुर्घटना प्रतीत हो रही है.
एक पेशेंट को लेकर नागपुर से परसवाड़ा थानातंर्गत ग्राम सन्तरीटोला आई थी एंबुलेंस
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सम्भवतः नींद के झोंके के चलते यह हादसा घटित हुआ. वाहन चालक एंबुलेंस चलाता था. सोमवार को वह एक पेशेंट को लेकर नागपुर से परसवाड़ा थानातंर्गत ग्राम सन्तरीटोला आया था. मरीज को छोड़ने के बाद वापस हो रही थी, तभी तेज रफ्तार की वजह से यह घटना घटी.
सन्तरिटोला गांव निवासी कमलेश कुशरे ने बताया कि उनके साथी का नागपुर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसको लेकर सोमवार को वे लोग इसी एंबुलेंस से रात लगभग दो बजे ग्राम सन्तरिटोला आए थे. जिसके बाद एंबुलेंस चालक भी वहीं सो गया, किन्तु वहां से कब उठकर निकल गया, पता नही चला. सुबह घटना की जानकारी मिली. इधर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को पीएम के लिए भेजा, साथ ही परिजनों को सूचना दी.