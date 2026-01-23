ETV Bharat / state

कालाढूंगी में भीषण जाम में फंसी एंबुलेंस, जिंदगी के लिए मौत से जूझता रहा मरीज

कालाढूंगी के चकलुवा वैली ब्रिज पर मरीज को ले जा रही एंबुलेंस जाम में फंसी, सांसत में आई मरीज की जान, ऐसे निकली एंबुलेंस


जाम में फंसी एंबुलेंस (फोटो सोर्स- Passengers)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
रामनगर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी में उस वक्त मरीज की जान सांसत में आ गई, जब चकलुवा वैली ब्रिज पर एक एंबुलेंस भीषण जाम में फंस गई. एंबुलेंस में मौजूद मरीज गंभीर हालत में था. ऐसे में समय पर अस्पताल पहुंच जरूरी था, लेकिन एंबुलेंस के जाम फंसने के कारण उसकी जान पर खतरे में आ गई. ऐसे में काफी देर तक एंबुलेंस पुल पर ही खड़ी रही. आखिरकार लोगों ने खुद ही जाम खुलवाकर एंबुलेंस को रवाना किया.

इस वजह से लगा जाम: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कालाढूंगी क्षेत्र में चकलुवा वैली ब्रिज के ठीक बीचों-बीच एक कार सवार ने ट्रक की चाबी पुल से नीचे फेंक दी. जिससे ट्रक बीच सड़क पर ही खड़ा हो गया. ट्रक के अचानक रुक जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. कुछ ही मिनटों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया. इसी जाम में मरीज को ले रही जीवनदायिनी 108 एंबुलेंस भी फंस गई, जिसमें मरीज जिंदगी और मौत से जूझता रहा.


चकलुवा वैली ब्रिज के पास लगा जाम (फोटो सोर्स- Passengers)

कोई पुलिसकर्मी नहीं था तैनात: हैरानी की बात तो ये थी कि जाम के दौरान न तो मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की तत्काल पहुंच हो सकी. इससे स्थिति और गंभीर होती चली गई. एंबुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए स्थानीय लोग और राहगीर खुद आगे आए. लोगों ने काफी मशक्कत के बाद वाहनों को इधर-उधर कर यातायात को धीरे-धीरे सुचारू किया, तब जाकर एंबुलेंस को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सका.


जाम लगने से मरीज को ले जा रही एंबुलेंस फंसी (फोटो सोर्स- Passengers)

पुलिस प्रशासन की गैरमौजूदगी पर लोगों का फूटा आक्रोश: इस पूरी घटना के दौरान स्थानीय लोगों और राहगीरों में शासन-प्रशासन की अनुपस्थिति को लेकर भारी रोष देखने को मिला. लोगों का कहना था कि यदि समय रहते पुलिस या प्रशासन मौके पर पहुंच जाता तो एंबुलेंस को इतनी देर जाम में नहीं फंसना पड़ता और मरीज की जान खतरे में न पड़ती.

स्थानीय लोगों ने चकलुवा वैली ब्रिज जैसे संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की मांग की है. उनका कहना है कि यह मार्ग पहले से ही दुर्घटना और जाम के लिहाज से संवेदनशील है, ऐसे में लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

