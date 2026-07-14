गैरसैंण में 'बीमार' हुई एंबुलेंस! चार दिन से खराब पड़ी 108 आपातकालीन सेवा
चमोली जिले के गैरसैंण में मेहलचौरी-नागचूलाखाल मार्ग पर चार दिन से खराब पड़ी है एंबुलेंस, निजी गाड़ियां बुक कर अस्पताल जाने को मजबूर हुए ग्रामीण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 7:34 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली तो यूं आम बात है. कभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण समय पर उपचार न मिल पाने के कारण मरीज अपना दम तोड़ देते हैं, तो कभी समय पर एंबुलेंस सेवा न मिल पाने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवानी पड़ती है. आए दिन बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण पहाड़वासियों को बेहतर स्वास्थ्य के आभाव में दो चार होना पड़ता है. जो उत्तराखंड राज्य बनने के इन 26 सालों के सरकारों के विकास के दावों की हकीकत को भी बयां करता है.
गैरसैंण में हांफ गई एंबुलेंस: सरकार आम नागरिक के जीवन को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर 108 आपातकालीन सेवा को संचालित कर रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में अक्सर हांपती हुई नजर आने वाली 108 एंबुलेंस वाहनों का कोई पूछने वाला भी नहीं है. जिसका कारण भी कोई ओर नहीं, बल्कि सरकार, 108 का प्रबंध देखने वाले अधिकारी और कर्मचारी ही हैं. इसकी एक बानगी गैरसैंण में देखने को मिल रही है. जहां एक एंबुलेंस सड़क किनारे खड़ी है.
निजी गाड़ियां बुक कर अस्पताल जाने को मजबूर ग्रामीण: दरअसल, पिछले चार दिनों से गैरसैंण विकासखंड के अंतर्गत 108 एंबुलेंस सेवा मेहलचौरी-नागचूलाखाल सड़क मार्ग पर बीना गांव के पास खड़ी है. जिसके चलते क्षेत्र में फिलहाल 108 सेवा का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में क्षेत्र के मरीज किराए की गाड़ियां बुक करवाकर अस्पताल तक पहुंचने को मजबूर हैं. यह एंबुलेंस सड़क किनारे खड़ी है. मामले में अधिकारी भी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं.
क्या बोले अधिकारी? मामले में जब आपातकालीन सेवा 108 के जिला प्रभारी डीपीओ हिमांशु कुमार से स्थिति जाननी चाही, तो पहले तो उन्होंने जिले की सभी बाईस 108 एंबुलेंस वाहनों के ठीक हालत में संचालन की बात कही. जब उनसे गैरसैंण की एंबुलेंस के बारे में पूछा गया, तो तब उनका कहना था कि कच्ची रोड पर जाने के कारण एंबुलेंस का पट्टा टूट गया था, जिस वजह से 11 जुलाई से एंबुलेंस बीना गांव में ही खड़ी है. जबकि, एंबुलेंस चौथे दिन भी पक्की सड़क पर ही खड़ी देखी गई है.
"अस्पताल स्तर पर 108 की केवल मासिक रिपोर्ट ही भेजी जाती है. अन्य जिम्मेदारियां 108 जिला स्तरीय अधिकारी खुद देखते हैं."- डॉ. अर्जुन रावत, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण
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