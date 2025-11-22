ETV Bharat / state

मरीजों के बजाय धान ढुलाई में एम्बुलेंस का इस्तेमाल, वाहन पर लिखा मिला- झारखंड सरकार के सौजन्य से

खूंटी: झारखंड में एम्बुलेंस की कमी एक गंभीर समस्या है. मरीजों को समय पर इलाज मिल सके इसके लिए सरकार ने अस्पतालों के साथ-साथ संस्थाओं को भी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है. इस बीच खूंटी जिले में एम्बुलेंस का मरीजों के बजाय सामान ढुलाने में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है. एम्बुलेंस में लंबे-लंबे बांस लदे थे और धान लोड करने की तैयारी चल रही थी. लेकिन ईटीवी की टीम को देखते ही धान लोडिंग रोक दी गई.

एम्बुलेंस में धान लोडिंग करने की थी तैयारी

दरअसल, शुक्रवार को तोरपा प्रखंड के चंद्रपुर में कल्याण विभाग द्वारा संचालित गुरुकुल स्कूल में कल्याण मंत्री का एक कार्यक्रम आयोजित था, हालांकि वह नहीं पहुंचे. तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा. उसी स्कूल से लगभग आधा किमी पहले एक खेत में सुबह से एक एम्बुलेंस खड़ी थी. पुलिस ने इसे देखकर आपत्ति भी जताई. कार्यक्रम समाप्ति के बाद ईटीवी भारत की टीम जब खेत पहुंचा तो देखा कि एम्बुलेंस में बांस लदा था. इस दौरान पूछताछ करने पर पता चला कि एम्बुलेंस में धान लोडिंग करने की तैयारी चल रही थी.