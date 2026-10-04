पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एंबुलेंस हादसे में 4 लोगों की मौत; चंडीगढ़ से सूबेदार का शव लेकर देवरिया जा रहे थे परिजन
हादसा रविवार सुबह करीब 8:30 बजे सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे किमी 79.03 पर हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 11:44 AM IST
सुल्तानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह एक एबुंलेंस किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे एंबुलेंस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है. देवरिया के रहने वाले परिजन सेना के सूबेदार का शव लेकर चंडीगढ़ से देवरिया जा रहे थे. हादसे में एंबुलेंस ड्राइवर और परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दु:ख व्यक्त किया है. उन्होंने अधिकारियों को राहत-बचाव कार्यों के लिए निर्देशित किया है. साथ हीं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि हादसा रविवार सुबह करीब 8:30 बजे सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे किमी 79.03 पर हुई है. सूचना पर पहुंची हलियापुर पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतकों की पहचान कर ली गई है. सभी लोग देवरिया के हीं रहने वाले थे.
उन्होंने बताया कि एंबुलेंस में मृतक सेना के सूबेदार सत्यवान सिंह, निवासी गलिया दुधैला, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया का शव लेकर परिजन लौट रहे थे. हादसे में मृत सूबेदार के बेटे गौरव सिंह, भाई राजन सिंह पुत्र भूपति सिंह, भतीजा राम समुझ पुत्र जय सिंह और एंबुलेंस ड्राइवर जसपाल की भी मौत हो गई है.
सभी मृत सूबेदार का शव लेकर चंडीगढ़ से देवरिया गांव जा रहे थे. परिजनों को हादसे की जानकारी देकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल, पुलिस परिजनों का इंतजार कर रही है.
प्रभारी निरीक्षक हलियापुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटना में 04 लोगों की मौत हुई है. सभी शवों को अभी थाने में रखवाया गया है. परिजनों को सूचना दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. वहीं मृतक सूबेदार का शव भी सुरक्षित थाने में रखा गया है.
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