ETV Bharat / state

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एंबुलेंस हादसे में 4 लोगों की मौत; चंडीगढ़ से सूबेदार का शव लेकर देवरिया जा रहे थे परिजन

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एंबुलेंस हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह एक एबुंलेंस किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे एंबुलेंस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है. देवरिया के रहने वाले परिजन सेना के सूबेदार का शव लेकर चंडीगढ़ से देवरिया जा रहे थे. हादसे में एंबुलेंस ड्राइवर और परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है.