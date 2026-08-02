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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा; ट्रक से टकराई एंबुलेंस, चालक की मौत; पांच घायल

कन्नौज: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मरीज लेकर वाराणसी जा रही एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि एंबुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मरीज सहित पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, हादसा तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के 191 किलोमीटर माइलस्टोन के पास हुआ. एंबुलेंस दिल्ली से मरीज को लेकर वाराणसी जा रही थी. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक से उसकी तेज रफ्तार में जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक राजेश की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में एंबुलेंस में सवार मरीज राजेश समेत संतोष, अजीत चंद्र वर्मा, सत्यम, खुशबू और श्यामा सिंह घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज तिर्वा पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस ने मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.