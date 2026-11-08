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मसूरी में एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर अटकी

मसूरी में एंबुलेंस का एक्सीडेंट ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

मसूरी: देहरादून-मसूरी मार्ग पर भट्टा फॉल के पास एक एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि एंबुलेंस पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर पत्थर पर अटक गई. जिससे एंबुलेंस खाई में गिरने से बच गई. हालांकि, हादसे में चालक और हेल्पर को हल्की चोटें आई हैं. वहीं, क्रेन की मदद से एंबुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर अटकी एंबुलेंस: जानकारी के मुताबिक, श्री हरि एंबुलेंस सर्विस की एंबुलेंस संख्या UK 14 TA 0775 उत्तरकाशी से देहरादून की ओर जा रही थी. तभी भट्टा फॉल के पास एक मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और एंबुलेंस सड़क किनारे बने पैराफिट को तोड़ते हुए खाई की ढलान पर जा पहुंची.