मसूरी में एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर अटकी

मसूरी में एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर अटकी
मसूरी में पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर पत्थर पर अटकी एंबुलेंस, उत्तरकाशी से देहरादून जा रही थी एंबुलेंस, चालक और हेल्पर घायल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 7:25 PM IST
मसूरी: देहरादून-मसूरी मार्ग पर भट्टा फॉल के पास एक एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि एंबुलेंस पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर पत्थर पर अटक गई. जिससे एंबुलेंस खाई में गिरने से बच गई. हालांकि, हादसे में चालक और हेल्पर को हल्की चोटें आई हैं. वहीं, क्रेन की मदद से एंबुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
पैराफिट तोड़कर खाई की ढलान पर अटकी एंबुलेंस: जानकारी के मुताबिक, श्री हरि एंबुलेंस सर्विस की एंबुलेंस संख्या UK 14 TA 0775 उत्तरकाशी से देहरादून की ओर जा रही थी. तभी भट्टा फॉल के पास एक मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और एंबुलेंस सड़क किनारे बने पैराफिट को तोड़ते हुए खाई की ढलान पर जा पहुंची.
गनीमत रही कि वाहन नीचे गिरने के बजाय एक पत्थर में अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हादसे में एंबुलेंस चालक हृदय नंद यादव पुत्र हरि नारायण यादव निवासी पटेल नगर, देहरादून और हेल्पर नितिन पुत्र साहब सिंह निवासी रामराज, उत्तर प्रदेश को हल्की चोटें आईं. घटना की सूचना मिलने पर वाहन को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई और काफी मशक्कत के बाद एंबुलेंस को बाहर निकाल लिया गया.
मसूरी पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि मोड़ पर ब्रेक नहीं लगने के कारण एंबुलेंस अनियंत्रित हुई. हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस हादसे में एंबुलेंस चालक और हेल्पर को हल्की चोटें आई हैं. कहा जा रहा है कि अगर एंबुलेंस पत्थर पर नहीं रूकती तो और नीचे गहराई में गिर सकती थी.
बता दें कि भट्टा फॉल के आसपास सड़क पर तीखे मोड़ और ढलान हैं. जिस कारण हादसे की आशंका बनी रहती है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इस घटना में एंबुलेंस का पत्थर में अटक जाना राहत की बात रही, नहीं तो वाहन गहरी खाई में गिर सकता था.
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