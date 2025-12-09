ETV Bharat / state

अंबिकापुर के शहरी विकास में आएगी गति, तेजी से बनेंगे सड़क और फ्लाईओव्हर

सरगुजा : सरगुजा आने वाले दिनों में विकास कार्यों की इबारत लिखेगा.इसके लिए राज्य शासन ने 82 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है.डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने सोमवार को नगर निगम अंबिकापुर और सरगुजा की जनता के लिए करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्वच्छता चेतना पार्क में अटल परिसर का उदघाटन किया.

''नरेंद्र मोदी के विजन और साय के नेतृत्व का कमाल''

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में सरगुजा में तेजी से विकास हो रहा है. 24 माह के अंदर ही अंबिकापुर के शहरी विकास के लिए 209 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है.

