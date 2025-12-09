ETV Bharat / state

अंबिकापुर के शहरी विकास में आएगी गति,  तेजी से बनेंगे सड़क और फ्लाईओव्हर

डिप्टी सीएम अरुण साव ने अंबिकापुर शहर के विकास के लिए कई योजनाओं का भूमिपूजन और लोकार्पण किया.

Ambikapur's urban development will gain momentum
अंबिकापुर के शहरी विकास में आएगी गति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 12:43 PM IST

सरगुजा : सरगुजा आने वाले दिनों में विकास कार्यों की इबारत लिखेगा.इसके लिए राज्य शासन ने 82 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है.डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने सोमवार को नगर निगम अंबिकापुर और सरगुजा की जनता के लिए करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने स्वच्छता चेतना पार्क में अटल परिसर का उदघाटन किया.

''नरेंद्र मोदी के विजन और साय के नेतृत्व का कमाल''

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में सरगुजा में तेजी से विकास हो रहा है. 24 माह के अंदर ही अंबिकापुर के शहरी विकास के लिए 209 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है.

सरगुजा संभाग में लोक निर्माण विभाग से 1737 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिससे पूरे संभाग में सड़कों का कायाकल्प होगा. अम्बिकापुर शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है.जल्द ही इसका काम भी धरातल पर आएगा- अरुण साव, डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों का किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीडब्ल्यूडी के 27.95 करोड़ के 6 सड़कों का भूमिपूजन

डिप्टी सीएम अरुण साव ने 27 करोड़ 94 लाख 86 हजार रुपए की लागत से बनाए जाने वाले छह सड़कों का भूमिपूजन किया. जिनमें प्रमुख स्वीकृत सड़क में फरसाबहार-धरमपुर मार्ग, लंबाई 4 किमी 602.58 लाख, बतौली-शांतिकुंज मार्ग निर्माण, लंबाई 3 किमी 344.16 लाख. फरसाबहार-जनरलगो सड़क, लंबाई 3.50 किमी लागत 373.58 लाख, डूमरपाखना-पेण्डरमारी रोड, लंबाई 1 किमी लागत 260.56 लाख. कटकोना शिवान (डिटक्सीयार) रोड, लंबाई 4.20 किमी लागत 504.05 लाख, पोईबोहरा-गुढ़उपूरीगुड़ा-बुढ़ा गांव मार्ग, लंबाई 5 किमी लागत 709.93 लाख रुपए शामिल हैं.

मेरे आने के बाद शहर में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं. पहले जिले के प्रभारी मंत्री ने सौगात दी.इसके बाद सीएम जब आए तो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की थी.वहीं अब डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री आए हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया है.कुल मिलाकर अंबिकापुर का अब तेजी से विकास होगा- मंजूषा भगत, मेयर


नगर निगम में 33.78 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति


डिप्टी सीएम ने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 33 करोड़ 78 लाख 75 हजार रुपए की लागत से प्रस्तावित 6 प्रमुख शहरी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. लोक यांत्रिकी विभाग के माध्यम से डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि भिट्टीकला, कंचनपुर, नवानगर, देवीटिकरी, तेंदुटिकरा, बकनाकला, बरगीडीह, चिरगा, गंगापुर, करांकी, दर्रीटोला, बतौली, नवडीहा, दोरना, तेंदूडांड, कुनकुरी, कछारडीह, डूमरभावना, लैगू एवं चैनपुर में 32 करोड़ 9 लाख 10 हजार रुपये की नल जल योजनाओं से हर घरों में जल उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा.

